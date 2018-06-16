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女子控坐上機車後座猥褻 工程師喊冤仍判刑10月

2018-06-16 17:27聯合報 記者周宗禎╱即時報導

林姓南科工程師去年約剛認識、清晨下班女姓友人共進早餐，吃完後女子騎車回家，他騎車在後護送，途中女子車停路邊稱「很累要回家睡覺」，他突然坐上女子機車後座，遭控自後環抱摸胸摸腿猥褻，害她驚嚇摔車受傷，林否認猥褻並指女方原開價一萬元了事，當晚改口由自稱女子男友者要求「把事情喬好」、不然事情會很大條，質疑被誣陷。一審法官不採信他的說詞，判決猥褻罪成立有期徒刑10個月。

林姓工程師不服上訴，堅稱雖「誤以為雙方有好感」，趁停車坐機車後座，女方疑因嚇了一跳才翻倒受傷，沒想到竟被控猥褻；不過高等法院台南分院合議庭不接受他的說詞，維持一審法官判決，全案仍可上訴。

女方指控林姓工程師「突然跨坐到我機車後座，就大力環抱著我，摸我胸部及身體、大腿臀部，我很緊張有反抗，他一直抱住我不放，要把我拉扯，後來我反抗就跌倒在地上」。女方稱有警告說不喜歡這樣，叫他放開，後來伸手要拿掛在機車包包裡手機要報警，對方才放開，而騎機車離開還一直跟在後面，後來躲到藥局裡，打電話叫朋友來接才離開。

林姓工程師指質疑，女方當天並未報警，在藥局說有人跟蹤他要求躲避，但直到半個小時後被友人接走，都沒有表示要報警，藥局店員作證指問她要不要報警，她說不必。接走女子的友人也作證，指當時得知後建議「包6千元紅包給女方壓驚」，女方表示6千元太少、至少要1萬，1萬他同意，不過隨後女方又反悔說她要自己處理。

林姓工程師表示，事發在鬧區大馬路旁，應是因他突然坐上後座，對方嚇到才車子翻倒，但當時她沒表示受傷，也沒看到任何傷勢，事後也只向友人指稱因他坐上機車驚嚇跌倒，沒想到當晚竟改口指稱因掙脫猥褻而受傷，自稱女子男友先傳LINE要求「把事情喬好」，他因害怕沒回應，女方便稱法院見，隔天醫院驗傷四肢及左臂挫傷並報警，質疑女方因事後他人意見編造遭猥褻說詞。林告訴法官，當時大部分店家已開店營業，且天氣晴朗光線充足，沿路更有警車巡邏，女方若遭侵犯應可大聲呼救，指控與事實不符。

不過高分院不採信他的辯詞，認為女方若未遭猥褻，不致表情驚恐躲進藥局長達半小時，林姓工程師無視被害女子性自主權，對剛認識女子「肆意以強暴手段予以猥褻侵害，犯罪結果除造成被害人甲女心靈受創外，並使被害人甲女身體受有多處傷害，足見其犯罪情節及手段非屬輕微」，且被告犯罪後始終否認犯行，也未向被害人道歉，反指被害人動機可議，難認被告對自己行為有何反省之意。

女子控坐上機車後座大力環抱猥褻，工程師喊冤仍判刑10月。圖／報系資料照
女子控坐上機車後座大力環抱猥褻，工程師喊冤仍判刑10月。圖／報系資料照
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