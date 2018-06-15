鎮長之夫爭取鎮長參選提名 今涉圖利被聲押

2018-06-15 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣北斗鎮長楊麗香之夫李玄在，是下屆鎮長選舉國民黨黨內提名唯一登記的參選人，14日陪同里鄰長自強活動到台北時，被調查員帶回調查，他被檢舉去年8月間接受鎮民請託，打電話給清潔隊陳姓班長讓對方拆舊屋的建築廢棄土物傾倒在封場多年的鎮有垃圾掩埋場，涉嫌圖利，檢察官認為有串證之虞，今天上午向法院聲請羈押禁見。

下午2時，彰化地方法院法官召開羈押庭，仍在開庭中。六年前北斗鎮長補選，楊麗香當選，四年前當選連任，李玄在都以鎮長服務處主任身分為民服務，據了解，承認曾打電話給陳姓班長，辯稱只是很單純的為民服務，沒有任何利益交換，也只有這一次。檢察官認為李玄在是鎮長的丈夫，對鎮務具有實質影響力， 應不只這一次，對內情有保留，也讓傾倒者獲利，才決定以涉嫌圖利罪名聲押。

據了解，14日下午，楊麗香和陳姓班長、拆除業者也被約談，檢察官偵訊後都請回。北斗鎮公所和代表會長期失和，加上李玄在將參選下屆鎮長，昨天爆發去年8月的舊事，李玄在又在參加里鄰長自強活動時被調查員帶走，他人還沒被帶回彰化調查站，消息已傳回北斗，也立刻引起地方議論。