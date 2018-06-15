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新黨案「很重大」 北院公開分案過程：速審速結

2018-06-15 11:57聯合報 記者王聖藜╱即時報導

台北地檢署依違反國安法起訴新黨青年軍王炳忠侯漢廷等人，台北地院開會討論，認為案情重大，且影響社會治安，有必要速審、速結，今天分「囑重訴」案號，由刑二庭庭長吳勇毅人工抽籤分案；吳抽中刑庭「平」股法官林佳靜承審，而李所組的合議庭審判長為卓育璇、陪席法官為翁毓潔，近日開庭。

台北地院行政庭長黃柄縉表示，一般「重訴」案號是藉由電腦來分案，不過，新黨案案情影響社會治安重大，因此決定分「囑重訴」案號審理；黃柄縉說，新黨案全案卷證複雜有23宗，另含5宗影印卷，人工分案時，法院並將整理好的案卷公開陳放。

上午的分案程序由黃柄縉主持，另有刑二庭庭長吳勇毅、刑十二庭庭長程克琳協助抽籤，先由黃柄縉抽出吳勇毅，再由吳勇毅從籤筒裡的39支籤中，抽出「平」股法官李佳靜，全程開放採訪，但正式開始審理時，因案情涉及國家機密等，採不公開審理制。

台北地檢署指控，新黨青年軍王炳忠等人涉嫌接受大陸國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室金援，協助吸收現退役軍官，意圖在台發展共諜組織，並透過同泰精品地下匯兌金援600餘萬元，本周二依違反國安法起訴王炳忠、王父王進步、侯漢廷、林明正4人，另依違反銀行法起訴同泰負責人張志仁、柯秀麗夫妻等人。

新黨案卷證。記者王聖藜/攝影
新黨案卷證。記者王聖藜/攝影
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新黨案抽籤過程。 記者王聖藜/攝影
新黨案抽籤過程。 記者王聖藜/攝影
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新黨案分案由行政庭長黃柄縉(中)、刑二庭庭長吳勇毅(右)、刑十二庭庭長程克琳主持...
新黨案分案由行政庭長黃柄縉(中)、刑二庭庭長吳勇毅(右)、刑十二庭庭長程克琳主持。 記者王聖藜/攝影
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39支籤。 ...
39支籤。 記者王聖藜/攝影
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台北地院「平」股法官中籤。 ...
台北地院「平」股法官中籤。 記者王聖藜/攝影
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新黨國安法王炳忠侯漢廷

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