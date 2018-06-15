華人藝術網涉侵藝術家權益 文化部移送資料給北檢辦理

2018-06-15 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



全球華人藝術網有限公司，於民國100年涉嫌利用向文化部前身的行政院文化建設委員會，申請100萬元補助辦理「慶祝中華民國建國100年民間提案活動」之「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」名義，使藝術家簽署與該補助活動無關之文書，涉嫌侵害藝術家權益。文化部今天表示，已分批移送相關資料予台北地檢署及公平交易委員會依法辦理。

文化部指出，部長鄭麗君從年2月提出5大措施，包含擴大組成專案處理小組、成立受害人追蹤通報窗口、移送司法調查及移送公平交易委員會、協助受害藝術家採取法律行動及健全藝文經紀制度。

文化部說，也於3月擴大組成專案處理小組，透過專案小組會議，邀請專業律師、民間公協會中介組織及藝術院校參與，並聯合經濟部智慧財產局、法務部、公平交易委員會等跨部會力量，研訂各項措施。同時也成立「受害人追蹤通報窗口」，與台北市藝術創作者職業工會共同受理藝術家通報，由文化部邀請專業律師提供藝術家個案專業諮詢，並在3月31日舉辦「藝術家法律說明會」，邀請律師及智財局講授著作權相關議題，並寄送「法律行動QA」、「著作權法簡介」資料予每一位報案的藝術家。