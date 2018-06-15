華人藝術網涉侵藝術家權益 文化部移送資料給北檢辦理
全球華人藝術網有限公司，於民國100年涉嫌利用向文化部前身的行政院文化建設委員會，申請100萬元補助辦理「慶祝中華民國建國100年民間提案活動」之「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」名義，使藝術家簽署與該補助活動無關之文書，涉嫌侵害藝術家權益。文化部今天表示，已分批移送相關資料予台北地檢署及公平交易委員會依法辦理。
文化部指出，部長鄭麗君從年2月提出5大措施，包含擴大組成專案處理小組、成立受害人追蹤通報窗口、移送司法調查及移送公平交易委員會、協助受害藝術家採取法律行動及健全藝文經紀制度。
文化部說，也於3月擴大組成專案處理小組，透過專案小組會議，邀請專業律師、民間公協會中介組織及藝術院校參與，並聯合經濟部智慧財產局、法務部、公平交易委員會等跨部會力量，研訂各項措施。同時也成立「受害人追蹤通報窗口」，與台北市藝術創作者職業工會共同受理藝術家通報，由文化部邀請專業律師提供藝術家個案專業諮詢，並在3月31日舉辦「藝術家法律說明會」，邀請律師及智財局講授著作權相關議題，並寄送「法律行動QA」、「著作權法簡介」資料予每一位報案的藝術家。
文化部指出，為進一步採取法律行動，文化部持續與藝術公協會及藝術院校合作協力通報，協助藝術家研擬存證信函，減少個人權益損害。此外，在獲得個別藝術家的同意下，文化部自3月至6月期間已分批移送相關資料予台北地檢署及公平交易委員會依法辦理。對於藝術家挺身提供相關事證及願意出庭作證，文化部特別表示謝意，此將有助於檢調單位取得完整資訊進行司法調查。
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