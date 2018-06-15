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日宣布高雄上空熱低壓成輕颱！持續豪雨特報 台東屏東恐最嚴重

影╱台中食品行氣爆3人命危 目擊攤商：人炸飛

2018-06-15 10:13聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

「看到人炸飛出來！」台中市東區建新街一家炸物食品加工行，今天清晨5時許傳出氣爆，造成三名員工重傷命危，林姓魚販當時正在搬魚貨，全程目擊，她描述，聽到氣爆後，看到「人噴飛出來」，還看到員工身上滿是血，十分嚴重，也嚇壞附近攤商；經查，沈姓業者當時不在店內，意外發生後已趕到醫院，並交代洪姓友人到現場處理善受，「該賠街坊鄰居的，一律賠償」。

台中市東區建新街大智市場今天清晨5時許，由沈姓業者經營的炸物食品加工行氣爆意外，造成正在作業的巫姓男子（41歲）、官姓男子（43歲）、李姓男子（40歲）被炸飛到店面外，全身有30至51％的燒燙傷，送往醫院急救後，目前在加護病房觀察，仍有生命危險。

記者調查，沈姓業者原本在建國市場販售炸物，因沈父過世後，留下建新街的三樓透天厝，兩年前才將建新街的一樓改成店面加工廠，平時沈都在建國市場販售炸物，而建新街的店面則是販售炸物與製作炸物，受傷的三名員工，在清晨3時許就開始作業，疑因瓦斯外洩造成意外。

沈姓業者獲報後到醫院關心員工，另外還請洪姓友人到現場善後，並向街坊鄰居道歉，承諾受到氣爆影響的鄰居與攤商，都會予以賠償，對鄰居造成困擾，十分抱歉。

台中市東區建新街食品加工行今天清晨氣爆，火調人員到場調查。記者陳宏睿／攝影
台中市東區建新街食品加工行今天清晨氣爆，火調人員到場調查。記者陳宏睿／攝影
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台中市東區建新街食品加工行今天清晨氣爆，現場滿目瘡痍。記者陳宏睿／攝影
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台中市東區建新街食品加工行今天清晨氣爆，威力造成一到三樓的玻璃全破，還波及隔壁鄰...
台中市東區建新街食品加工行今天清晨氣爆，威力造成一到三樓的玻璃全破，還波及隔壁鄰居。記者陳宏睿／攝影
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台中市東區建新街食品加工行今天清晨氣爆，沈姓業者請洪姓友人（左一）到場善後。記者...
台中市東區建新街食品加工行今天清晨氣爆，沈姓業者請洪姓友人（左一）到場善後。記者陳宏睿／攝影
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