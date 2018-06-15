影╱台中食品行氣爆3人命危 目擊攤商：人炸飛

2018-06-15 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



「看到人炸飛出來！」台中市東區建新街一家炸物食品加工行，今天清晨5時許傳出氣爆，造成三名員工重傷命危，林姓魚販當時正在搬魚貨，全程目擊，她描述，聽到氣爆後，看到「人噴飛出來」，還看到員工身上滿是血，十分嚴重，也嚇壞附近攤商；經查，沈姓業者當時不在店內，意外發生後已趕到醫院，並交代洪姓友人到現場處理善受，「該賠街坊鄰居的，一律賠償」。

台中市東區建新街大智市場今天清晨5時許，由沈姓業者經營的炸物食品加工行氣爆意外，造成正在作業的巫姓男子（41歲）、官姓男子（43歲）、李姓男子（40歲）被炸飛到店面外，全身有30至51％的燒燙傷，送往醫院急救後，目前在加護病房觀察，仍有生命危險。

記者調查，沈姓業者原本在建國市場販售炸物，因沈父過世後，留下建新街的三樓透天厝，兩年前才將建新街的一樓改成店面加工廠，平時沈都在建國市場販售炸物，而建新街的店面則是販售炸物與製作炸物，受傷的三名員工，在清晨3時許就開始作業，疑因瓦斯外洩造成意外。