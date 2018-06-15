性侵被驗出DNA不準嗎？一審有罪二審逆轉無罪

2018-06-15 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



何男被控性侵酒醉按摩女「小芳」（化名），經警在她的下體檢體驗出他的DNA，一審依乘機性交罪將他判刑4年，他不服上訴，辯稱兩人原是男女朋友，案發當天是因發現她有新男友而吵架，台中高分院查出案發後，她偕同男性友人打傷何，何提告，法官懷疑因何的提告反制訴訟，將包廂內感情爭端誇大為性侵害，因此將一審判決撤銷，改判無罪。

檢方起訴指出，何男105年11月26日凌晨0時許，至設台中市美容按摩店，欲點「小芳」按摩，然她正在服務其他客人，便向該店陳經理表示願意等候。

迄同日凌晨1、2時許，「小芳」所服務客人雖已離去，然她因與該客人共飲高粱酒，而陷入酩酊大醉，何男見狀仍向陳經理表示要將她到當日上午7點下班前的時數全部買下，並讓乙女在按摩包廂內休息，他自己在包廂內休息看電視即可。

同日凌晨4、5時許，何男在按摩包廂內，見「小芳」已醉得不醒人事，竟色慾薰心，以舌性侵被害人下體得逞。被害人因而驚醒，便趕緊踢開被告，且急忙將內褲及裙子穿回，辱罵及警告何，旋即躺回按摩床上休息。

詎何男不死心，於同日凌晨6時前，對她以親吻嘴巴、脖子及撫摸胸部之方式，為猥褻之行為1次，被害人為反抗何男，便以包廂內之毯子、面紙盒等物品丟他，何仍強行以暴力扯破上衣之衣領，並將她壓制在按摩床上，致使她受有頸部、左上臂、右大腿、右小腿、左膝、胸壁等處挫擦傷傷害。經被害人提起告訴。

一審查出，本案經採集被害人外陰部及陰道深部的檢體，與何男唾液DNA進行比對，兩者相符合，因此依乘性交等罪將他判刑4年，何不服提起上訴。

二審審理時，何男否認犯行，辯稱他與「小芳」是男女朋友，當天她酒醉有吐，聊天聊到感情問題，他才知道她已經有男朋友，他當天就有跟她表示他要退出，她就拿包廂內之物品砸向他，他係因為要制止她，才將她壓制在按摩床上。

何又說，當晚「小芳」率友人至他上班處毆打他，他對她提出傷害告訴，她才提出妨害性自主之告訴，他與她交往期間曾多次發生性關係，因乙女有裝避孕器，所以他都沒有戴保險套，案發當天確實沒有以性侵她。

合議庭查出，「小芳」在臉書貼文「我愛上你了」，又傳送內容為「我愛你不是因為你是一個怎樣的人而是因為我喜歡」螢幕影像。且她自承確有裝置避孕器，則若非其告知何男，何男如何可能得知此私密隱私，則何男供稱有達男女朋友之交往關係，顯非無據。

本案何男與「小芳」除有可供為判斷其間親密交往關係之事證外，另在她陰道深部採得檢體DNA與他相符，亦足以佐證何所稱他與她於案發前4、5天曾發生性關係，並非臨訟虛構。

同時，本案發生後，「小芳」並未於當日報案對何男提出告訴，卻於當日下午7時許，偕同男性友人前往何男工作地點，毆打何男成傷，何立即向警方報案控告傷害。