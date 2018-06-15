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呂秋遠違律師倫理 懲戒會決議申誡

2018-06-15 01:05聯合報 記者賴佩璇／台北報導

呂秋遠。圖／翻攝自呂秋遠臉書
呂秋遠。圖／翻攝自呂秋遠臉書
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律師、網紅作家呂秋遠在一起婚外情衍生的兩起官司中，卻分別作出不同的事實主張，且兩起官司的律師角色矛盾，被認定違反律師倫理，遭台北律師公會移送後懲戒，律師懲戒委員會決議申誡。

律師懲戒覆審委員會決議書指出，呂秋遠二○一五年五月間，接受男子阿明委任，擔任他控告妻子小花與外遇對象阿德妨害家庭案的律師，他在該案中主張阿德與小花有通、相姦事實。

阿德的妻子玲玲反向小花提民事求償，呂又擔任小花的律師，卻改口辯稱阿德是利用權勢性侵小花。兩起案件中，呂的主張迥異，加上這兩起案件有利害衝突，呂同時擔任阿明與小花的律師，未取得小花、阿明的書面同意即接受小花委任，違反律師倫理規範。

台北律師公會以呂秋遠違反規定且情節重大為由，移付台灣律師懲戒委員會懲戒。原本委員會決議不予懲戒，北律不服，請求覆審。覆審委員會決議撤銷原決議，呂應予申誡。

北律指出，規範條文是為建立律師與當事人信賴關係，確保忠誠義務，避免律師接受委任損及該委託人、另一委託人利益。

覆審委員會認定，呂秋遠未告知小花和阿明及取得書面同意，呂不僅未盡忠誠義務，且破壞小花對他的信賴，情節重大。委員會認為原決議認定不當，北律請求覆審有理由，綜合審酌呂秋遠違規情形、與委任人的互動關係和案後態度，決議申誡。

呂秋遠網紅婚外情

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