國巨旗下奇力新員工 涉內線被搜

2018-06-15 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



國巨旗下奇力新電子，去年與旺詮通過股份轉換案。圖為國巨董事長陳泰銘銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

股后國巨集團傳內線交易。檢調查出，國巨旗下奇力新電子，去年與旺詮通過股份轉換案前，兩家公司職員事先買進股票，待利多消息公布再脫手，平均賺廿萬元價差；調查局北市調查處昨搜索六處地點，約談旺詮前李姓副總等十人，依違反證交法移送北檢複訊，其中兩人以五萬、十萬交保。

據了解，捲入此波內線交易案的被告，除旺銓前李姓副總外，其他都是奇力新與旺銓員工，不是能知悉重大訊息的董監事，檢調好奇，為何一般員工能掌握公司內部重大訊息。依員工說法，他們偷聽到公司主管討論併購案，偷偷進場買股賺點「零用錢」，但買的金額不大，獲利也不多，部分被告皆坦承犯罪。

奇力新在去年一月廿日發布重大訊息，表示因有重大訊息待公布，同月廿三日暫停交易；廿三日當天，奇力新宣布通過以股份為對價的股份轉換案，旺銓以每一股普通股，換取奇力新零點七八普通股，奇力新取得旺詮百分百股權後，旺詮下市。

調查顯示，奇力新去年併購旺銓重大訊息公告前，多名奇力新及旺詮的職員，事先以每股七十元進場買股，待消息公告、交易恢復後，股價一度飆到每股八十三元；有人一月底就先「下車」，也有人等到二月才脫手，估計獲利數十萬元。

國巨憑藉著營收和獲利同步大躍進，五月十日奪下台股股后，也帶動同集團個股走強。奇力新一度衝上一百七十六點五元，創新高價。