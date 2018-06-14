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警大畢業典禮 蔡英文勉勵：記得畢業這天心情

2018-06-14 12:21聯合報 記者曾健祐╱即時報導

中央警察大學今舉辦107年聯合畢業典禮，蔡英文總統到場主持，她給畢業生3個期許，盼望大家「記得畢業這天心情」，維持熱忱、專業投入警政職場；內政部長葉俊榮也說，未來將朝讓警大擺脫特考等過度考試制度方向努力。

警察大學表示，今年共有8名博士、111名碩士、289名四年制學士及99名二年制技術系學士，總計507名畢業生獲頒學位。

蔡英文早上10點到場，她先頒獎章各向各學系所第一名，再替畢業生代表撥穗；蔡英文表示，很開心在警察節前一天參加警大畢業典禮，恭喜大家順利完成學業，成為守護台灣社會的生力軍。

她說，積極擴充警大硬體設備措施，在校長刁建生任內，已完成偵查與鑑識科技大樓、射擊館，與學生宿舍大樓等3棟新建築，警政署也設計新的警察制服，新制服符合值勤需求，跟上社會腳步，讓警察煥然一新。

另外，明年前將投入2億8000萬元預算，用來提升第一線消防員救災防護裝備，每年補充3000名消防人力，讓警消接受完善訓練，政府會當最大的後盾。

她說，去年機會去派出所泡茶，看到年輕警員有熱忱、責任，積極提出建議，畢業生很快要進入基層大展身手，首先期許各位「記得畢業這天心情」，各位選擇就讀警大的熱忱，未來若遇挫折要克服挑戰。

第二，持續進修維持專業；第三，期許以身作則、凝聚向心力，激勵團隊士氣，當幹部應維持熱情專業促進團隊合作。最後和畢業生家長說謝謝，給國家機會，讓孩子投入有意義的工作，順利畢業家長應該驕傲。

葉俊榮致詞也問大家「完成特考all pass了嗎？」，台下則高呼「都all pass了」；葉說，自己認為應好好檢討考試制度，最大理想是結合各部、遊說機關，讓警大教育內涵更實質正常。

他說，警大學習當警政主管等專業，不希望擔心特考會不會考過，因為以特考設定會扭曲教育內涵，警大學習得數德兼修，教育深沈先進且寬廣，警政體系擁有最高權力，最細膩服務，未來努力找一條路，讓警大擺脫過度考試制度。

蔡英文頒發畢業證書給畢業生。記者曾健祐／攝影
蔡英文頒發畢業證書給畢業生。記者曾健祐／攝影
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蔡英文主持畢業典禮。記者曾健祐／攝影
蔡英文主持畢業典禮。記者曾健祐／攝影
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畢業生互相撥穗。記者曾健祐／攝影
畢業生互相撥穗。記者曾健祐／攝影
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畢業生俏皮和蔡英文合影。記者曾健祐／攝影
畢業生俏皮和蔡英文合影。記者曾健祐／攝影
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蔡英文替畢業生撥穗。記者曾健祐／攝影
蔡英文替畢業生撥穗。記者曾健祐／攝影
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警察蔡英文

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