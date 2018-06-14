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「那是我媽的家居服！」 男變裝行竊遭判1年4月

2018-06-14 12:20聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新北市花男住家在去年8月8日遭竊，警方調閱監視器，花指著監視影像中一名白衣男子稱，「他有穿我媽的家居服。」警方循線追查，該名男子疑變裝、夥同共犯撬門行竊，檢方依竊盜罪嫌向疑下手行竊的杜男提起公訴；全案判處有期徒刑1年4月，並追徵失竊物，可上訴。

花男供稱8日返家時發現大門遭敲開，待警方到場後，一同進屋察看，見到房間零錢散落一地，床、櫃也有被掀動的痕跡；且雙親房間梳妝台、衣櫃也有被翻動；家中被竊現金4萬元、1條金項鍊、3只金戒指、2條金手鍊、1對金耳環、1本護照、1本存摺、1台平板、1支手機。

警方調閱監視器畫面，發現一名白帽藍衣男子在當天下午4點多進入花男社區電梯，直到下午6點多才離開，且離開時，原本的「藍衣」被換成了「白衣」。花男指稱，該件印有國旗圖樣的白色T恤是他母親的家居服「我可以確認那是我母親睡覺穿的，她的衣服就少那一件。」

而監視畫面中，有另名黑衣男子與藍衣男子一前一後進入社區，再同時進入電梯，且兩人疑有交談。黑衣男子離開時，雖無變裝，但手上多了一袋裝滿東西的塑膠袋，花男懷疑他是共犯。

杜男警詢時坦承犯行，但辯稱記得僅有竊走現金5萬元左右、及較易變現的2只金戒指，「沒有像花男說得那麼多。」且否認認識黑衣男子。

基隆地方法院依「罪證有疑，利於被告」原則，判杜應返還竊盜所得現金4萬元、2只金戒指、及1件白色T恤，若不能執行沒收時，得追徵其價額；其餘被訴部分，公訴不受理。又因杜是累犯，判處有期徒刑1年4月，全案可上訴。

新北市花男住家在去年8月8日遭竊，警方調閱監視器，花指著監視影像中一名白衣男子稱...
新北市花男住家在去年8月8日遭竊，警方調閱監視器，花指著監視影像中一名白衣男子稱，「他有穿我媽的家居服。」全案判處有期徒刑1年4月，可上訴。記者賴郁薇／攝影
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