國道警涉性侵遭起訴 反控女網友為錢色誘

2018-06-13 22:29 中央社 苗栗縣13日電



一名林姓國道員警涉嫌利用女網友需錢孔急向他借款，以手指性侵被害人，苗栗地檢署偵結，依加重強制性交罪起訴；林男則反告女子恐嚇取財、妨害名譽，靜待司法調查。

苗栗地檢署起訴書指出，49歲林姓員警於民國102年透過臉書(facebook)與從事警界宣導品買賣的被害女子成為網友，女子106年8月向他商借新台幣10萬元急用，雙方原本約定在嘉義交付借款，林男臨時傳訊息聲稱車輛故障，請她搭高鐵到苗栗。

林男在女子搭高鐵抵達苗栗後，陸續傳了多封訊息指引見面地點，卻與2名友人在暗中觀察，待女子不耐表明想要離開，才獨自駕車前往造橋鄉龍湖宮附近，隨後載她前往竹南龍鳳漁港、通霄鎮、銅鑼九華山等地閒晃。

起訴書中提到，林男將車輛開到山區產業道路，問女子要不要當他的小老婆，對方擔心遭受不測，先虛偽迎合，林男隨後將車停靠路旁，自駕駛座起身，不顧女子掙扎抵抗，以手指性侵，事後安撫表示會匯款10萬元給女子。

女方事後情緒崩潰，到醫院驗傷並報警指控林男性侵。

林男在偵查過程中否認性侵，辯稱對方以借錢為由，糾纏他外出見面，然檢方依驗傷單所載傷勢、女子胸罩、內褲採集到林男DNA檢體及雙方通聯紀錄等跡證，加上林男測謊未過，認定犯行，審酌警務人員竟知法犯法，依刑法加重強制性交罪嫌起訴。

林男今天接受電訪時，反控女子是以身體當犯罪工具，誘惑員警發生關係，以逼迫對方拿錢和解，自己並非第一個受害者，「她都利用這種手段賺取金錢」，他也反告女子恐嚇取財、妨害名譽，靜待司法調查。

國道警察局第二大隊造橋分隊長戴元卿表示，林姓員警已調離其他單位，正由司法單位審理中。