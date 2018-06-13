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王炳忠父子遭國台辦吸收 檢調：父子曾請「王爺」開示

2018-06-13 14:18聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北地檢署偵辦新黨青年軍涉及陸生共諜周泓旭案，全案偵結，上午檢方由襄閲主任檢察官...
台北地檢署偵辦新黨青年軍涉及陸生共諜周泓旭案，全案偵結，上午檢方由襄閲主任檢察官周士榆舉行記者會，說明新黨發言人王炳忠、林明正與侯漢廷等人，涉嫌被周泓旭吸收當共諜，並接受中國大陸資助在台發展組織，以違反「國安法」起訴王炳忠林明正與侯漢廷等人，並公布星火秘密小組架構、收取運用資金過程、報帳資料等相關證據、證物，同時破獲同泰精品公司違反銀行法案件。記者黃義書/攝影
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檢調偵辦新黨青年軍共諜案，查出王進步、王炳忠父子在新北市板橋區設立「南鯤鯓代天府板橋玉旨代天堂」供奉神明「王爺」，而遭國台辦吸收後，曾多次請「王爺」開示「國台辦政黨局是否的確對弟子的支持有所動搖？」等疑慮，留下「目前弟子主要運用唐山政府的支助弟子的資源，培養弟子的宣傳部隊」等證據。

檢調搜索查扣王炳忠父子請示「王爺」紙條，具體記載「因弟子有感台灣前途命運，與大陸唐山息息相關，故立志推動台灣與唐山走向和平統一，以此作為弟子事業前程的目標。目前弟子主要運用唐山政府的支助弟子的資源，培養弟子的宣傳部隊。」

王炳忠父子還請「王爺」開示：「弟子日前在廈門，和上海趙超見面談到成立公司構想，趙超（上海市對外聯絡辦公室官員）先是覺得完全登記許姓人士名字最好，後又覺得有弟子名字，也能用來作為弟子有一定營利收入或金錢流動的正當理由。請問王爺怎麼看？日後此公司成立，是否可作為上海趙○方面資助學會運作的金流管道？」

請示「王爺」紙條提及，「弟子日前在廈門，與趙超在房裡密會，趙超對弟子提到，國台辦政黨局王姓局長和他說，覺得弟子與林明正、侯漢廷的團隊工作太分散了，這樣下去未來不確定是否再支持弟子，趙超則對他解釋我們是各自用不同方式發展，但仍會呼應同一方針，且弟子是團隊的核心。」

「趙超告訴弟子，侯漢廷想要自己單飛做媒體人，還向他要求補助他自己成立網站。但侯也表示了他走自己的路，不會和炳忠爭領導權。趙超建議弟子，不用硬要把侯抓在身邊做部屬，也不用與侯爭媒體人氣，而是表演好弟子才是路線制定者、情勢分析定調者的角色，抓住這個角色，侯最後宣傳的成果還是可以為弟子收割。」

王炳忠父子還請「王爺」開示「1、請示：國台辦政黨局是否的確對弟子的支持有所動搖？2、趙超的策略是否可行？3、如何處理侯的關係？」等語。

檢調認定王炳忠父子向代天堂「王爺」請示紙條，足以證明兩人有收取中共「國臺辦政黨局」及「上海市對外聯絡辦公室」資金，為中國發展共諜組織的動機及行為。

王炳忠國台辦

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