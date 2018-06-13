夜審紅火案！高院將視訊詰問在美的辜仲諒前妹婿

2018-06-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



中信金控前副董事長辜仲諒涉紅火公司套利案，高等法院認為辜仲諒違背職業道德、牟取私利，依違反證券交易法與銀行法等罪，判他9年8月徒刑，併科1億5千萬罰金，但最高法院2014年撤銷二審判決，發回更審。高院更一審今進行審判程序，審判長花了155分鐘提示多達3、4百項的證據，因辜聲請傳住在美國的前妹婿陳俊哲作證，台、美有時差，高院罕見的定23日晚間9點進行視訊、交互詰問。

辜仲諒的律師團主張，辜的妹婿陳俊哲是安排紅火公司向中信銀行購買結構債的人，也是紅火公司帳戶有權簽章人，負責調度紅火公司的資金來源和獲利匯回，但至今陳從未到法庭作證，因此向高院聲請傳喚陳。辜仲諒表示，透過視訊應有助釐清案情，也希望洗刷清白。

2004年政府推動二次金改，中信金控欲插旗兆豐金控，辜仲諒被控與財務長張明田、遵法主管鄧彥敦、中信銀金融投資處副處長林祥曦等人共謀，由中信銀行向巴克萊銀行買進連結兆豐金股票的結構債，總金額達3億9千萬美元。辜仲諒透過前妹婿陳俊哲在香港成立資本額僅1美元的紅火公司，未經中信銀董事會同意，直接批示將結構債轉賣紅火公司；而且紅火只付百分之5的價金，就取得中信銀巨額財產，再向巴克萊銀行贖回結構債。

高院二審時認為辜藉「左手買進、右手賣出」手法，墊高兆豐金股價，增加紅火公司贖回結構債的獲利；紅火公司非中信金控體系，辜仲諒從中獲取私利3047萬多美元(折合當時台幣約10億1480萬元)。

二審指辜仲諒為知名銀行家，張明田、鄧彥敦、林祥曦分別是中信金、中信銀重要主管，理應對眾多存款戶、投資人盡責，更應具高度職業道德，卻為牟利，利用中信銀內控功能不彰，架空董事會、規避內控規定，擅自處分銀行重大資產。時任中信金控董事長的辜父辜濂松(已歿)為了中信商譽，進行危機處理，補足紅火公司所獲利益金額，但高院認為這與辜仲諒等人的危害認定無關，還加重辜的刑期。

但最高法院認為二審判決只用「高度風險」、「更高成本」等抽象用詞描述辜仲諒等人犯行所造成的損失，未具體說明損害結果，也沒說明如何認定辜不法所得超過1億元，發回更審。

更一審今提示包括中信銀董事會紀錄、紅火公司、2005年搜索等資料，被告和辯護律師都表示辯論時再表示意見。