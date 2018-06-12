橋檢偵辦香蕉盤商遭圍毆案 許姓主嫌6萬交保

2018-06-12 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市旗山吳姓香蕉盤商因以高於一般盤價採購香蕉遭多人圍毆案，橋頭地檢署檢察官今晚傳訊涉嫌打傷吳的許姓主嫌，許晚間10點多由檢察官訊問完畢，檢察官認許涉傷害罪嫌嫌疑重大，坦承犯行，無羈押之必要，當庭諭令6萬元交保候傳。

警方追查吳姓香蕉大盤商於6月8日晚間7點多，在高雄市旗山區自家經營香蕉集貨場，遭10餘名不詳人士持棍棒圍毆一案，案發後立即鎖定涉案車輛，確認主嫌身分，迅速通知7名主嫌到案，11日將全案函送橋頭地檢署偵辦，檢察官黃世勳今晚傳訊許姓主嫌、吳姓被害人至地檢署說明案情。

檢警查出，許姓主嫌（27歲）於8日19時許，在旗山區旗屏一路吳姓被害人經營香蕉集貨場，藉故與吳姓被害人發生口角爭執，竟涉嫌夥同數名男子分持球棒，以暴力毆打吳姓被害人，造成吳姓被害人背部、四肢多處傷痕。檢察官指揮旗山警分局調閱監視錄影畫面蒐證比對，查緝許姓等7人到案，並起出作案用球棒。

因7名主嫌非現行犯，旗山分局昨天將全案函送本署偵辦後，檢察官今晚傳訊許姓主嫌、吳姓被害人至本署說明案情。關於傷害犯行部分，許姓主嫌雖坦承犯案，但供稱案發當天帶著3顆芒果找吳詢價，兩人因此起口角，後來才引發肢體衝突。吳姓被害人供稱，他以高價收購香蕉得罪其他盤商。