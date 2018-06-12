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他拍到「小王」全裸和妻子共處一室 判拘役40日

2018-06-12 17:48聯合報 記者王聖藜╱即時報導

張姓男子與友人跟蹤妻子與「小王」到賓館，張敲門，「小王」應門，張等人蒐證拍下「小王」全裸與妻子共處一室，被控妨害秘密罪。台北地院認為，張因情緒受到刺激，罪責有理由減輕，依妨害秘密罪輕判他拘役40日，但張的友人判刑3月，均得易科罰金。可上訴。

張懷疑妻子有婚外情，委託2名友人跟蹤，去年9月15日晚上6時，發現妻子與人入住賓館，3人會合，張敲房門，「小王」全裸開門查探，張順勢推門，與友人用手機錄下「小王」全裸以及妻子與「小王」在房內的活動，2周後，張與妻子離婚。

張辯稱，他懷疑妻子跟別人有染，才請人調查、跟蹤，張的2名友人辯解，是為蒐證而拍，不是刻意要拍下「小王」的裸體。

法官調查，張抵達賓館前，先到派出所報案，想請警察會同抓姦，警員告誡如果破門而入、被提告，警方會查辦，雖然張辯稱是「小王」自己開門，但當時「小王」未著衣物，照一般常理，不可能開門允許陌生人進房，更不會同意拍攝。

判決指出，夫妻雙方固然互負忠貞義務，但不表示須被迫接受全盤監控，所以，不得藉口懷疑或有調查外遇的必要，就恣意窺視、竊聽對方。

張等人被警員告誡時，可循報警、聲請搜索票的途徑查明事實，卻對警員告誡置若罔聞，進入房間內拍攝，縱然目的在維護婚姻純潔，也難認有法律上的正當理由。

判決書指出，張犯案是受到情緒刺激，與一般妨害自由、侵害秘密者的罪責相比，應該減輕，考量他親眼目睹全裸的「小王」與妻子共處一室，判他拘役40日，得易科罰金4萬元，但判張的2名友人各有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

圖為台北地院 。 記者王聖藜/攝影
圖為台北地院 。 記者王聖藜/攝影
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全裸婚姻警察

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