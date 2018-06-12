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台中3千萬豪宅大理石鬆脫 建商判賠百萬

2018-06-12 12:33聯合報 記者林敬家╱即時報導

台中神岡一處別墅豪宅遭住戶控訴新屋外牆施做工法錯誤，大理石鬆脫，屋主認為牆面應全面重做，但建商只願換修掉落處，部分屋主擔心危險自行請技師重做牆面，8住戶聯合向建商提告求償，台中高分院法官認定建商採用的工法並非錯誤，是未落實黏貼工序，僅須修復檢測鬆脫的大理石，判建商須賠償8住戶共134萬多元確定。

該建案2013年至2015年間分別出售，每戶4層的樓地板面積共約200坪，成交金額約3千萬元，鄭姓住戶搬進約半年發現建物外牆大理石有3片掉落毀損，另有膨脹位移、凸出等情形，他檢查發現業者施工時僅以黏著劑、鐵釘、薄鐵片固定大理石板，且未留適當伸縮縫，其他住戶大理石雖未完全鬆脫形，但施作工法相同，專業技師認為其餘建物將來也會發生相同狀況。

住戶指銷售文宣中說建案是穩固、實在、安全的豪宅，應提供最高安全等級建物，並依目前業界最安全的「乾式工法」施作房屋大理石，一審法官參酌台中市建築師公會鑑定報告書認定大理石脫落主因，是建商採用近年來業界幾乎不採用的密縫施工，以0.85mm薄鐵片勾住，支撐效果不佳，業者施作時背填點狀黏著劑黏著面積不足，都易導致大理石裂紋、破裂、脫落，造成骨牌效應，判建商須賠8住戶分別23萬至31萬不等重建費用，共約218萬多元。

建商上訴認為明明僅有鄭姓住戶外牆大理石掉落3片，其餘住戶並未發生類似情況，沒有全面拆除重作必要，住戶也沒必要以施工成本最高、費用最昂貴的標準乾式工法，應以費用較低且合理的「半乾式工法」重新施作即可。

二審法官認為，建商原採用的工法並非錯誤，僅是未落實黏貼工序，若依標準工序施工，仍可達到「乾式工法」大部分的效能，最客觀的修復方式，是看哪片大理石板鬆脫，就修復那片大理石，不需要全部敲除重作，且以較便宜的「濕式加強工法」即可，調降賠償金額，判陪8住戶分別13萬到20萬不等費用，共約134萬元確定。

台中豪宅大理石脫落，住戶告建商要賠償，法官判賠8住戶134萬元確定。報系資料照
台中豪宅大理石脫落，住戶告建商要賠償，法官判賠8住戶134萬元確定。報系資料照
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