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自導自演擄鴿勒贖 載運賽鴿司機判1年2月

2018-06-12 12:44中央社 基隆市11日電

載運賽鴿為業的石姓男子因缺錢花用，竟夥同友人自導自演擄走70多隻賽鴿，再向賽鴿分會勒贖350萬元未遂，法院審理後，判他1年2月徒刑。

判決書指出，花蓮縣39歲石姓男子因缺錢花用，竟與詹姓、王姓和黃姓等男子策畫，以偽裝強盜方式擄走賽鴿後，再向花蓮自強賽鴿分會林姓會長等人勒索。

石男去年7月20日晚間11時許通知詹男將從花蓮載運500多隻賽鴿出發，隔天凌晨1時50分抵達新北市貢寮區台2線三貂角觀景台公廁旁等候，黃男戴口罩穿著雨衣並持玩具槍下車，假裝強押石男並關閉大貨車監視器後擄走70多隻賽鴿，再交由王男載運到黃男位於嘉義縣水上鄉住處放置。

黃男等人再撥打公共電話向花蓮自強賽鴿分會林姓會長和張姓副會長勒索新台幣350萬元，但兩人無法湊足現金而作罷，黃男轉而向陳姓鴿主勒索1萬5000元得逞。

法院表示，石男為免東窗事發受到刑事處分，去年7月24日上午11時許向宜蘭縣警局礁溪分局謊報遭5名男子持槍強盜，經瑞芳警分局循線拘提詹男等人到案後，全案才揭露。

石男在法院審理時坦承犯行，法官審酌石男有偽造有價證券前科素行不佳，不思循正當途徑賺取財物，法紀觀念顯有偏差，並考量石男坦承全部犯行已見悔意，依業務侵占等罪判他1年2月徒刑，全案可上訴。

強盜貢寮

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