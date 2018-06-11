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瞬間大雨 國道三號烏日段五車連環撞1人死亡

2018-06-11 21:11聯合報 記者林宛諭╱即時報導

國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，造成小貨車林姓駕駛傷重身亡，國道七隊表示，可能是瞬間大雨造成視線不良，林姓駕駛來不及煞車撞上前方大貨車而肇事，警方還在釐清肇事原因。

國道七隊表示，國道三號北上206.2公里烏日路段今天上午7時55分發生連環車禍，當時因下大雨，林姓司機(30歲)駕駛的小貨車行駛外側車道，因外側車道有車輛已準備下快官交流道放慢速度，並有塞車情形，前方的大貨車跟著前方小客車等都因塞車停下來。

林姓駕駛可能是沒注意到前方狀況，撞上前方大貨車，大貨車再依序追撞前方自小客、計程車等，共有5輛車追撞，因撞擊力道太大，林姓駕駛的小貨車車頭凹陷，林男被夾在車內，台中溪湳消防分隊前往救援，以移動式油壓破壞器材將駕駛座撐出空間，8時27分將林男救出，但他已無生命跡象，林男頭部重創、胸腔出血、大腿也撕裂傷，送往亞大醫院仍傷重不治。

國道七隊表示，酒測值是零，應該是因視線不良、未保持安全距離而肇事，真正原因還在釐清中。

國道警察也提醒民眾，氣象預報最近有鋒面來襲，可能大雨，駕駛行駛國道時若因大雨視線不良，必要時開前方車燈，應放慢速度，保持安全距離。

國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，小貨車林姓駕駛被夾在...
國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，小貨車林姓駕駛被夾在車內，救出送醫仍傷重身亡。圖／台中消防局提供
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國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，小貨車林姓駕駛被夾在...
國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，小貨車林姓駕駛被夾在車內，救出送醫仍傷重身亡。圖／台中消防局提供
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國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，造成小貨車林姓駕駛傷...
國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，造成小貨車林姓駕駛傷重身亡，國道七隊表示，可能是瞬間大雨造成視線不良，林姓駕駛來不及煞車撞上前方大貨車而肇事，警方還在釐清肇事原因。圖／台中消防局提供
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國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，造成小貨車林姓駕駛傷...
國道三號206.2公里台中烏日段今天上午近8時發生連環車禍，造成小貨車林姓駕駛傷重身亡，國道七隊表示，可能是瞬間大雨造成視線不良，林姓駕駛來不及煞車撞上前方大貨車而肇事，警方還在釐清肇事原因。圖／國道七隊提供
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國道塞車車禍

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