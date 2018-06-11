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抽脂害男休克死亡 高雄診所醫師判賠255萬

2018-06-11 14:26聯合報 記者林伯驊╱即時報導

醫師劉樂輝涉替患者進行抽脂，疏忽術後情況導致休克不治，被判須賠255萬多元。圖／...
醫師劉樂輝涉替患者進行抽脂，疏忽術後情況導致休克不治，被判須賠255萬多元。圖／報系資料照
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高雄「嘉美整形雷射美容診所」（已更名建弘診所）替林姓男子進行超音波溶脂手術瘦身，涉嫌疏忽術後狀況，導致林併發心臟血管疾病送醫不治，家屬向院方求償821萬多元，一審判賠258萬多元，上訴後高雄高分院仍認定醫生劉樂輝術後沒盡責監測患者生命徵象，仍判須賠255萬2069元，仍可上訴。

刑事部分，劉樂輝一審依涉犯業務過失致死判罪2年徒刑，二審維持原判，全案上訴中。不過劉在民事庭辯稱有告知手術風險、術後林有在診所內稍作休息，意識清醒狀態下離去，並未表示不舒服，僅願賠喪葬及慰撫金共100多萬。

判決指出，林姓死者曾由劉樂輝執行抽脂手術，2012年4月林再度就診，於兩側腋下、腰部，分別抽取400c.c.、850c.c.脂肪，約1.5小時完成超音波溶脂手術，術後卻僅待25分鐘便返家，卻出現呼吸急促、心跳加速，血氧濃度過低，送醫後休克宣告不治。

合議庭採信法醫研究所鑑定報告，林的死因為手術後併發心臟血管疾病，且據供稱林返家後糞便呈暗紅色、有黃色泡沫狀嘔吐物；而劉樂輝術後僅「目視」林姓死者狀況，沒用儀器監測，還以第1次抽脂都沒事、第2次理當如此而輕忽，顯示手術與死亡有因果關係、也有機會及早發現。

一審判賠林母扶養費及慰撫金216萬多元、喪葬費42萬多元，二審依林母聲請扶養費自行降為63萬1529元，其餘慰撫金150萬、喪葬費42萬5000元維持原判，合計213萬1529元，全案仍可上訴。

整形

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