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德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

可預料到酒後殺妻嗎？包租公判14年被最高院撤銷

2018-06-11 11:09聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台北市李姓醉漢殺妻16刀，妻子死亡，士林地院認定他喝酒致辨識能力降低，依家暴殺人罪輕判他8年徒刑，但高等法院認定他是自己飲酒而酩酊，不應減刑，改判14年徒刑。但最高法院質疑，李長期在精神科就診，飲酒前，他精神、心智及辨識能力是否健全？飲酒時，是否能預見酒後有殺妻可能？都是疑點，撤銷原判決，發回更審。

前年11月15日，內湖「川普碧湖」華廈發生殺妻命案，警、消到場發現李姓男子煉振(48歲)和顏姓妻子倒臥客廳血泊中，顏婦左頸有刀傷，送醫不治，李的左胸也有刀傷，住院休養6天。

李煉振在出院後警詢時表示，當時和妻子在喝啤酒，「好像有殺她(妻子)」，但行凶過程和動機都「忘記了」。

士院一審時，認為李因喝酒而致精神障礙，並使他辨識行為違法的能力減低，適用刑法第19條第2項減刑規定，判處8年徒刑。不過高院認為，李是自行招醉，依法不得減刑，他犯後未坦承犯行，家屬也希望從重量刑，改判14年徒刑。

刑法第19條關於精神狀態的責任能力規定「於因故意或過失自行招致者，不適用之。」

但最高法院認為，原判決對李姓男子喝酒時有無可能預測酒後會去殺人，沒有明自認定，證據也不足以證明他有這般認知，有採證違法和理由不備違誤的情形。況且，李長期在精神科就診，難以認定他案發前、殺妻時的心智、精神和辨識能力都正常。

李姓包租公拿水果刀砍死妻子後自殘，高等法院依家暴殺人罪判他14年徒刑，但最高法院...
李姓包租公拿水果刀砍死妻子後自殘，高等法院依家暴殺人罪判他14年徒刑，但最高法院認為有採證違法和理由不備違誤，撤銷原判決、發回更審。 聯合報系資料照
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殺人

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