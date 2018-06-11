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申請公家冷氣4台裝自家 竹市里長戴金河涉貪被起訴

2018-06-11 09:34聯合報 記者張雅婷╱即時報導

里長帶頭公器私用，實在太離譜了！國民黨籍新竹市中正里長戴金河涉嫌以申請里辦公室設備為由，申請公費添購冷氣機，並與供應商串通，將原本要裝給公家的冷氣機，裝設4台冷氣在自己家中，新竹地檢署依貪汙罪嫌起訴戴金河與蔡姓供應商負責人。

戴金河。記者張雅婷／翻攝
戴金河。記者張雅婷／翻攝
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檢廉調查，戴金河在2013年4月間，知悉有議員建議申請之里辦公處設備補助經費，欲使用該經費購置冷氣機裝設在自己及家人房間使用，並向里幹事佯稱「里辦公處需裝設冷氣，以提升里政業務」，申請以共同供應契約採購氣冷式箱型冷氣機，單價7萬7157元，額外項目的安裝費為2萬1千元，金額總計9萬8157元，並經新竹市政府同意准予採購。

在供應商電器公司蔡姓負責人安裝前，戴金河告知蔡男欲變更為較小的冷氣機以安裝在本人與家人房間使用；蔡男為配合戴男，擅自違法變更為總價與採購金額相當的分離式冷氣機共3台，分別安裝在戴金河及家人房間供私人使用。

戴金河於2014年3月間，又向里幹事佯稱里辦公處需裝設分離式空調1組及液晶電視1台，為提升里政業務，里幹事又申請以共同供應契約採購分離式冷氣機，單價為6萬7005元，額外項目的安裝費為1萬7750元，總計8萬4755元；並申請採購電視機，單價為1萬4213元。

安裝前，戴金河又告知蔡男欲變更為2台較小型冷氣機，1台裝在家人房間私用，1台安裝在里辦公處會議室。蔡男還應戴金河要求，擅自將電視安裝在中正里巡守隊使用，戴金河共吞了價值19萬7125元作為私用。

全案經新竹市政府政風處訪查發現查獲，案經法務部廉政署移送新竹地檢偵辦，檢方認為，戴金河與蔡男均犯下貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪嫌，依法提起公訴，二人在偵訊時已繳交犯罪所得。

貪汙

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