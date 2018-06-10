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闖紅燈撞停等區機車 3人受傷其中1昏迷

2018-06-10 11:19聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三重區重新路與五谷王北街口今天清晨7時12分發生機車追撞事故，原本五谷王北街口很多機車正在停等紅燈，綠燈亮後陸續起步前行，這時姓歐陽的64歲男子騎乘機車搭載50歲呂姓男子沿重新路闖紅燈直行，高速撞上23歲張姓男子剛起步不久的機車。

歐陽姓騎士當場昏迷、呂姓乘客有腦出血的現象，被救護車送往新莊區台北醫院急救，張姓騎士全身擦挫傷送至市立三重醫院，2名騎士均無飲酒，事故調查由三重警分局交通分隊後續處理。

三重區重新路與五谷王北街口今天清晨發生機車闖紅燈追撞事故，造成3人受傷，其中1人...
三重區重新路與五谷王北街口今天清晨發生機車闖紅燈追撞事故，造成3人受傷，其中1人昏迷。記者林昭彰／翻攝
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三重區重新路與五谷王北街口今天清晨發生機車闖紅燈追撞事故，造成3人受傷，其中1人...
三重區重新路與五谷王北街口今天清晨發生機車闖紅燈追撞事故，造成3人受傷，其中1人昏迷。記者林昭彰／翻攝
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三重區重新路與五谷王北街口今天清晨發生機車闖紅燈追撞事故，造成3人受傷，其中1人...
三重區重新路與五谷王北街口今天清晨發生機車闖紅燈追撞事故，造成3人受傷，其中1人昏迷。記者林昭彰／翻攝
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