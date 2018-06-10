闖紅燈撞停等區機車 3人受傷其中1昏迷

2018-06-10 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三重區重新路與五谷王北街口今天清晨7時12分發生機車追撞事故，原本五谷王北街口很多機車正在停等紅燈，綠燈亮後陸續起步前行，這時姓歐陽的64歲男子騎乘機車搭載50歲呂姓男子沿重新路闖紅燈直行，高速撞上23歲張姓男子剛起步不久的機車。