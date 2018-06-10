連籠帶豬6樓高空落體 飼主酒後摔死豬被法辦

2018-06-10 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



警解剖山豬遺體，查出主人摔死牠。圖經變色處理／記者游振昇翻攝 分享 facebook

山豬從6樓墜樓死亡，警方調查過程，主人辯稱豬自己掉下去，警方將豬遺體送獸醫學院解剖調查，主人才承認酒後心情差，將豬丟下樓，不知自己觸法。

中市第一分局民權所日前接獲民眾報案，中市西區五權西六街某社區前有山豬墜樓，請求警方協助處理。

員警到場發現有隻黑色小山豬疑因失血過多、已無生命跡象，通報動保處派員到場並查訪飼主下落。

員警找到滿身酒味的飼主陳姓男子時，他否認將山豬丟下樓，還說是牠自己摔下去的，警方不信，除積極蒐集現場證據外也將山豬送交獸醫學院釐清死因，日前診斷及勘察結果出爐，男子因係連籠帶豬從頂樓丟下而造成山豬死亡，訊後依違反動物保護法罪嫌移請地檢署偵辦。

57歲的陳姓男子(有公共危險前科) 向警方表示，他子女都已經長大沒在身邊，平時生活很無聊，半年前將小山豬從東勢地區帶回住處頂樓飼養。警方上門告知山豬摔死時，陳男起初還不以為意，在得知違反動保法可能被罰後，隨即酒醒辯稱不知情，直到診斷結果出爐才坦承因為心情不好，已經連續喝了幾天的酒，晚間上樓餵食的時候山豬卻像發瘋似的狂吵又不斷衝撞籠子，他一氣之下抱起籠子往下丟，轉頭回家繼續喝酒，這下沒了山豬又觸法，真是虧大了！

警方表示，動物保護法是為尊重動物生命及保護動物而設，常見的犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物都在保護之列，除了飼主應善盡管領義務外，任何人不得騷擾、虐待、傷害動物或任意宰殺，如有違反而致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處以二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，民眾不可不慎。

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