盤商因收購蕉價較高被打？高市農業局：待警方調查

2018-06-09 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市旗山發生香蕉盤商疑因用較高價格收購香蕉致被打的案件，高雄市農業局長鄭清福說，這名吳姓盤商的確在香蕉價格較低時以較高價批購，至於是不是有盤商群起要壓低蕉價，待警方進一步調查，也希望農委會、公平交易委員會出面查明。

鄭清福表示，農委會委託美濃農會和旗山農會以每公斤十元收購內銷的一般香蕉，是最近的事，在政府還沒有收購一般蕉，而且格外品未以五元收購之前，吳姓盤商的確就為了給農民較多的收入，以較他人高的價錢收購香蕉，但9日晚發生的事是不是與蕉價有關，需要警方進一步查明。