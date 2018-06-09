桃園51人專勤隊負責6228失聯移工 監察院糾正配置失衡

2018-06-09 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



失聯移工人數逐年增加，監察院昨天糾正桃園市政府勞動局、內政部移民署等多個單位，指桃園市行蹤不明移工達6228人，但查處個案有違失，去年1月有民眾檢舉工地違法聘雇失聯移工，但勞動局卻未依法對聘雇、容留與媒介者裁罰等，也指移民署專勤隊人力配置失衡，全台專勤隊現有員額554人，其中桃園市專勤隊員額僅51人，未依失聯移工人數逐年增加而調升，導致失聯移工流竄問題嚴重。

監察委員高鳳仙指出，桃園市威均建設工地被查獲多次聘雇失聯移工，去年1月再遭檢舉，承攬其砌磚工程的包商又違法聘用，但現場工務經理與公司未被依就服法開罰，4月份負責「接洽」失聯移工的吊料工人也沒事，直指勞動局以無積極事證為由不予處分，顯有違失。

另，高鳳仙也指出，接獲檢舉的移民署桃園市專勤隊、市警局中壢分局等單位，未依法將黃姓檢舉人提出4次檢舉移請勞動部核發獎勵金，其中1次，直到監察院約詢之後才移送勞動部核發，另2次則迄今仍無下文，並非正當。

「失聯移工人數增長，但移民署專勤隊人力配置卻失衡！」高鳳仙也提出數據指出，桃園市失聯移工6228人，比高雄市多2863人，但桃市專勤隊員額僅比高市多1人為51人，批移民署未祭有效對策，導致失聯移工淪為人口販運或勞力剝削對象。

市府勞動局回應，該案已對非法雇用2名失聯移工的陳姓雇主，加重裁處30萬元，但工地非法容留認定有不同見解，上游包商並非直接聘雇失聯移工者，是否得因非法容留受處罰，已函請勞動部釋復，另媒介者因罪證不足才不予裁法。

另，獎勵金沒能核發引發質疑，市府強調，因當時中壢警方查獲失聯移工實際地點，並非檢舉人所檢舉地址，認定查獲與檢舉無關聯性，才無法核報獎勵金。

至於移民署人力不足問題，移民署回應，失聯移工不能端賴末端查緝解決，不過內政部已正積極協助移民署爭取請增人力，但至於能增加多少人？何時補進？都還未明朗，有鑑於此，移民署本身正在推動簡化相關業務，以增加專勤隊查察能量。