「劍青檢改」周年 長程目標：基層直選檢察總長

2018-06-09 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



由檢察官自發組成的改革團體「劍青檢改」今舉行成立滿一周年活動，向社會報告工作成果。劍青以檢察內部民主化為中心思想，設定短、中、長程目標，短程目標是推動主任票選，中程目標推動檢察首長票選，最終，長程目標是建立「檢察總長由基層檢察官直選」的重大制度。

新聞稿指出，劍青期待，未來總統任命檢察最高首長時，能以檢察基層的普選結果為依歸，任命最孚基層眾望、支持檢察官獨立、專業辦案的最適人選，避免再發生檢察首長為政治服務，違背偵查不公開戒命、接受關說、違法指示檢察官就個案起訴或不起訴、上訴或不上訴等不法情事。

「劍青檢改」是站在現今司法改革風潮中，吹響改革號角的一群檢察官，去年6月10日於超過150名檢察官到場支持、見證下正式成立。「劍青」二字，除為紀念檢察界不同世代首次在劍潭青年活動中心聚會，更象徵著檢察官「手握公平正義的劍，環抱青壯熱血的心」。

司法改革不從檢方文化翻轉起，一切終將徒勞。國家需要的是獨立、專業的檢察官，而非受升官圖宰制、政治操控的檢察官。而劍青意識到，只有透過內部民主化推展，才能瓦解政治力的壓迫、干預，因此，推行主任（檢察官）票選制度是首要任務。

由基層檢察官投票決定主任適任的人選，讓實質影響基層的主任檢察官，能真正站在辦案的立場，捍衛基層專業判斷與決定。除了獨立，檢察官更需要的是專業戰力。現狀下一、二審資源與人力配置的不對等、一審案量負荷過重，培養數十年戰力堅強的二審幾無辦案空間，這些因素都在無形中耗損檢察官戰力、消耗國家寶貴的司法資源。

因此，劍青積極推動一二審輪調制度，促使二審檢察官在一定年限後回任一審辦案，讓有堅實戰力者，積極流動各審級之間；不適任者，淘汰離開。

這一年來，劍青檢改多次公開向法務部喊話、或親訪部長、或舉辦全國基層檢察官投票，終於促使法務部推動輪調制度。雖然，法務部最終並未選擇基層檢察官最深切期盼的「二審全輪調」版本，總算邁出艱難的第一步。