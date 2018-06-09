親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中職／艾迪頓封鎖獅隊 締史上第7場無安打比賽

「劍青檢改」周年 長程目標：基層直選檢察總長

2018-06-09 19:46聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

由檢察官自發組成的改革團體「劍青檢改」今舉行成立滿一周年活動，向社會報告工作成果。劍青以檢察內部民主化為中心思想，設定短、中、長程目標，短程目標是推動主任票選，中程目標推動檢察首長票選，最終，長程目標是建立「檢察總長由基層檢察官直選」的重大制度。

新聞稿指出，劍青期待，未來總統任命檢察最高首長時，能以檢察基層的普選結果為依歸，任命最孚基層眾望、支持檢察官獨立、專業辦案的最適人選，避免再發生檢察首長為政治服務，違背偵查不公開戒命、接受關說、違法指示檢察官就個案起訴或不起訴、上訴或不上訴等不法情事。

「劍青檢改」是站在現今司法改革風潮中，吹響改革號角的一群檢察官，去年6月10日於超過150名檢察官到場支持、見證下正式成立。「劍青」二字，除為紀念檢察界不同世代首次在劍潭青年活動中心聚會，更象徵著檢察官「手握公平正義的劍，環抱青壯熱血的心」。

司法改革不從檢方文化翻轉起，一切終將徒勞。國家需要的是獨立、專業的檢察官，而非受升官圖宰制、政治操控的檢察官。而劍青意識到，只有透過內部民主化推展，才能瓦解政治力的壓迫、干預，因此，推行主任（檢察官）票選制度是首要任務。

由基層檢察官投票決定主任適任的人選，讓實質影響基層的主任檢察官，能真正站在辦案的立場，捍衛基層專業判斷與決定。除了獨立，檢察官更需要的是專業戰力。現狀下一、二審資源與人力配置的不對等、一審案量負荷過重，培養數十年戰力堅強的二審幾無辦案空間，這些因素都在無形中耗損檢察官戰力、消耗國家寶貴的司法資源。

因此，劍青積極推動一二審輪調制度，促使二審檢察官在一定年限後回任一審辦案，讓有堅實戰力者，積極流動各審級之間；不適任者，淘汰離開。

這一年來，劍青檢改多次公開向法務部喊話、或親訪部長、或舉辦全國基層檢察官投票，終於促使法務部推動輪調制度。雖然，法務部最終並未選擇基層檢察官最深切期盼的「二審全輪調」版本，總算邁出艱難的第一步。

一二審輪調制度要在監督下持續推展，並朝檢察首長年輕化、從一審直接派任的目標，讓檢察首長成為真正與基層檢察官站在一起的領航者。劍青要透過各項改革計畫，翻轉過去潛藏於檢察體系內部守舊、威權思維，以新觀點、跳脫既有框架的辦案構想，走出新世代檢察官自己的一條路。

由檢察官自發組成的改革團體「劍青檢改」今舉行成立滿一周年活動，向社會報告工作成果...
由檢察官自發組成的改革團體「劍青檢改」今舉行成立滿一周年活動，向社會報告工作成果。記者賴佩璇／攝影。
分享

司法改革投票檢察總長

相關新聞

夫6年前偷情生子 她一念之差、錯過求償時機

2018-06-09 16:10

桃園51人專勤隊負責6228失聯移工 監察院糾正配置失衡

2018-06-09 20:01

又一陸籍貨輪擱淺北碇海域 所幸2小時內自行脫困

2018-06-09 19:21

網路留言殺總統 手遊迷稱誤植仍觸法

2018-06-09 17:50

影／深情女想圓男友夢 買頑童演唱會門票被騙

2018-06-09 12:35

雙溪碼頭遊艇4人落水 原因是飲酒重心不穩

2018-06-09 12:06

員警承辦竊案被監察院彈劾 警轟：以後誰還敢辦案？

2018-06-09 11:04

影╱涉聯手「法王」炒股 王永慶外甥女謝佳真50萬交保

2018-06-09 01:28

南化3屍案 逆孫認罪續押

2018-06-09 00:58

一封簡訊逆轉案情！控兄害死媽 實情是她見死不救

2018-06-09 00:58

男蒙冤自縊 監院彈劾承辦檢警

2018-06-09 00:58

國民參審模擬庭 法官上銬扮犯人

2018-06-09 00:58

少女遭猥褻和解收場 女方說「人都會犯錯」

2018-06-08 22:57

王永慶外甥女涉炒股 遭搜索約談

2018-06-08 22:56

攀人妻卻刷她48萬 姦殺小模凶嫌認罪獲輕判後再改口

2018-06-08 21:54

南投桃太郎村涉嫌占用國有地 負責人被起訴

2018-06-08 20:23

純樸的金門被詐團黑手伸入 7人羈押禁見37人交保

2018-06-08 19:46

男被控竊盜自認蒙冤上吊 監察院彈劾員警 分局表示尊重

2018-06-08 19:16

北檢檢察官詹騏瑋遭彈劾 詹騏瑋表示遺憾 　

2018-06-08 19:13

賣3包微量安毒判刑11年半 律師：法官仁至義盡

2018-06-08 19:12

光電人才極缺 雲監開辦全國第一個光電培訓班

2018-06-08 18:19

通緝女冒妹名應徵會計 盜領旅行社140萬神隱

2018-06-08 18:17

「樹林之虎」栽了 傷人致死判８年

2018-06-08 17:45

五片商提告 網紅谷阿莫涉侵權遭起訴

2018-06-08 01:49
看更多

熱門文章

短褲妹機車飆上國道還打手機 網友：左手那包是亮點

2018-06-09 14:26

員警承辦竊案被監察院彈劾 警轟：以後誰還敢辦案？

2018-06-09 11:04

悲劇！不堪貧病壓力 40歲男疑悶死癌末母親後燒炭亡

2018-06-09 01:08

假好心收容2翹家女 當著她朋友面前強暴她

2018-06-09 08:22

女大生畢典前墜樓亡 IG寫「對不起我沒辦法再努力了」

2018-06-09 12:30

國三後龍路段貨車拖板車撞擊 受困男救出仍不治

2018-06-09 08:02

更新／高市小港驚傳夫砍傷妻 夫與警方對峙中

2018-06-08 22:00

高雄某國立大學女畢業生 畢業典禮前墜樓身亡

2018-06-09 09:35

麥拉倫超跑這下遜了？時速82公里就吃了超速罰單

2018-06-08 21:27

影╱涉聯手「法王」炒股 王永慶外甥女謝佳真50萬交保

2018-06-09 01:28

畢業當天墜樓亡 女大生原八月要出國留學

2018-06-09 12:02

疑爭風吃醋三重兩幫人馬鬥毆 造成2死3傷

2018-06-09 13:16

家破人亡！男疑弒癌末母後燒炭亡 檢今相驗查死因

2018-06-09 07:18

基隆民宅堆滿回收物火燒厝 鄰居氣罵：燒第3次了

2018-06-09 13:23

想進場喝酒要通過X光機、人臉辨識 信義區夜店安檢變嚴

2018-06-09 00:23

扯！裝滾燙水惡作劇 小學生喝下燙傷

2018-06-09 10:55

心疼！因抓傷小朋友 幼童10指甲被剪到「見血見肉」

2018-06-09 13:44

夫6年前偷情生子 她一念之差、錯過求償時機

2018-06-09 16:10

男子夜闖高科大女生宿舍 學生反映內衣被偷

2018-06-09 11:40

私人遊艇4乘客落入外雙溪 僅剩1人待救

2018-06-08 22:58

攀人妻卻刷她48萬 姦殺小模凶嫌認罪獲輕判後再改口

2018-06-08 21:54

一封簡訊逆轉案情！控兄害死媽 實情是她見死不救

2018-06-09 00:58

影／高市驚傳夫持刀砍殺妻 雙方對峙近2小時警逮人

2018-06-09 00:56

影／台南巡守大隊成軍 唱出維護治安的堅持

2018-06-09 14:44

視障旅客撞柱濺血意外 台鐵：積極檢討

2018-06-09 13:23

影／三重重陽橋驚傳男子跳水 胸前疑似有嬰兒揹袋

2018-06-09 18:04

孝女顧失智父、自己也中風 哥哥願終養

2018-06-09 17:32

王永慶外甥女涉炒股 遭搜索約談

2018-06-08 22:56

影╱高雄夫砍妻20多刀 只因懷疑妻與人有染

2018-06-09 13:25

屏東潮州群毆案 警方：主嫌沒邀死亡男大生

2018-06-09 13:04

少女遭猥褻和解收場 女方說「人都會犯錯」

2018-06-08 22:57

派出所員警眼尖 查獲毒蟲再追出毒販起出大批毒品

2018-06-09 01:58

夫抓姦不會蒐證 照片都單獨一人、穿好好

2018-06-09 11:30

搶贏往生者生意還砸店？出發前指示「不要給我上電視」

2018-06-09 10:38

「販毒浪人」一只皮箱闖轟趴 客製化調配毒品

2018-06-09 15:36

「簡直不要命！」 彰化採蚵車載小學生翻車

2018-06-08 23:28

17歲少年撂7名成人 毒打哥哥情敵

2018-06-08 20:54

孝子悶死癌母再燒炭身亡 檢方確認死因　　　

2018-06-09 12:36

走私黑槍藏馬達 高材生「M神」落網收押

2018-06-09 00:58

影╱海釣船彭佳嶼外海火燒船 21人虛驚幸平安

2018-06-09 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top