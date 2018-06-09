涉聯手「法王」炒股 王永慶外甥女謝佳真50萬交保

2018-06-09 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



已故台塑集團創辦人王永慶的外甥女謝佳真涉炒股交保50萬元。記者張宏業/攝影 分享 facebook 已故台塑集團創辦人王永慶的外甥女謝佳真，被控與自稱藏傳佛教五大教派中的法王「赤慶」，連手炒作台硝股票，獲利上百萬元，台北地檢署昨天指揮調查局搜索4個地點，帶回赤慶及謝佳真共5人偵訊，訊後依違反證交法移送地檢署，檢方今天凌晨命謝佳真、赤慶各交保50萬元，赤慶外加限制出境；赤慶面對媒體詢問，否認有炒股，還說「台灣人都很善良。」

謝佳真是王永慶四妹王銀桂的女兒，詎料卻捲入炒股遭約談；其他3名被告包括英濟公司董事褚敏雄、黃姓女信徒各依15至50萬元交保。

檢調查出，赤慶及謝佳真等人涉從2014年10月至12月間，以相對成交等手法炒作台硝等股票，擬制性獲利上百萬元，檢調懷疑，赤慶炒作股票的資金帳戶與謝女有關，但謝女否認犯案，辯稱資金是捐獻給法王，非供炒股之用；赤慶對於被約談，還說「怎麼這樣子呢？」

赤慶法王20多年前即持尼泊爾護照，以西藏黃教喇嘛的身分來台弘法，並對信徒自稱赤珠仁波切，之後他改稱赤慶法王，有別於西藏傳統紅、花、白、黃四大教派，自創嘎檔派「綠教」，還曾到大陸、新加坡弘法。