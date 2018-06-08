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他的一句話讓基隆東岸商場多燒1億元 業者：無悔

攀人妻卻刷她48萬 姦殺小模凶嫌認罪獲輕判後再改口

2018-06-08 21:54聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子程宇去年3月涉在南港性侵殺害女模，檢方求處死刑，但他涉犯的詐欺、偽造文書等案件也一樁接一樁。程前年9月透過網路結識周姓人妻，兩人一同血拚、出遊，程在付帳時，卻是偷拿女方的信用卡來付帳；因周女的信用卡是丈夫辦給她的副卡，丈夫收到新加坡大華銀行簡訊通知信用卡額度超過，報警後才發現實情。

程(24歲)盜刷21次，新北地院以接續犯論處，判他9月徒刑，追徵48萬犯罪所得，但他上訴並改口否認犯罪。高等法院昨天開庭，因檢方未上訴，法官告知刑事訴訟法雖有「禁止不利益變更」原則，但原審判決適用法條不當而撤銷，不在此限。公訴檢察官也質疑，程宇在一審時坦承犯罪，「承認才獲輕判，現在又改口！」

周姓女子和丈夫感情不睦，和程宇交往時，正協議離婚。程宇和周女約會時，先藉故將信用卡放在她皮夾內，在消費結賬時，以拿回信用卡為由，偷取她的大華銀行信用卡、星展銀行金融卡付款。

兩人交往期間，不僅到百貨公司購物，還入住南投高檔莊園，2016年10月14日至21日間，8天內刷掉48萬元。

程宇對起訴的犯罪事實坦承不諱，新北地院當時以簡式審判方式審理，無傳喚證人或進行交互詰問，認為程宇涉犯行使偽造私文書、詐欺取財、詐欺得利罪，考量他「有悔意」，今年2月27日判他9月徒刑。

但程宇的犯案時間、地點都不同，新北院從一重之行使偽造私文書論斷，他上訴後，面臨法官是否改採「一罪一罰」，屆時刑期可能反而更重。程開庭時表示將再回看守所「考慮是否上訴」。

程宇2013年曾犯性侵案，衛生局函文通知他接受身心治療和輔導教育，但他皆未依規定時間報到，他去年犯下駭人聽聞的姦殺小模案，士林地院本月19日將行辯論。程另涉詐騙友人iPhone案，也由高等法院另案審理中。

男子程宇去年3月涉性侵殺害女模，遭檢方求處死刑，他涉犯的詐欺、偽造文書等案一樁接...
男子程宇去年3月涉性侵殺害女模，遭檢方求處死刑，他涉犯的詐欺、偽造文書等案一樁接一樁。記者王宏舜／攝影
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詐欺刑事訴訟

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