親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

全聯接手！白木屋售出 兩百多名員工先資遣

中國海警強行攔查金門運補船 海巡：狀況早有掌握

2018-06-08 18:30聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

近日金門的臉書社團流傳一段軍方外包的民間運補船，在金門的北碇島往草嶼間，進行運補作業時，遭中國海警船強行攔查的視頻畫面，經網路擴散後，不少網友質疑關鍵時刻海巡竟「神隱」？對此，海巡金馬澎分署今天澄清，在案發時，他們早透過雷達與守望哨掌握，中國海警船在廣播瞭解船上人員身份後，隨即駛出禁限制水域，並未登檢。

據了解，此事是發生在5月30日中午左右，金門1艘名為內太空號自用小船，疑似在中線附近遭遇中國海警3598H「關心詢問」，相遇時間，僅有3-4分鐘，根據網路上所流傳的影片，遭遇中國海警船攔查，船上人員還向中國海警表示，「我們是運補的，替離島阿兵哥運補的」，在對方疑似看到船上還疑似有一位穿著迷彩裝的軍人，中國海警才要求查看「台灣証件」，最後並未登檢。

對此，許多網友在臉書留言表示，「下次運補要申請海龍蛙兵快艇護航」、「最近廈門辦海峽論壇，有國家領導人出席，海上陸上維安管制都會比較多」、「也有人質疑案情很不單純，會被海警鎖定，是否有更麻辣的內情」。

據相關單位透露，此事透過管道了解，由於端午將至，情資反映走私情形恐增加，中國海警才會增加巡邏密度和強度。

金馬澎分署對此事也相當重視，今天特別發新聞稿指出，案發時，即有掌握狀況；案發當日，分署金門巡防區指揮部也依兩岸聯繫窗口向陸方要求查明，海巡署並正式向陸方表達嚴正抗議，要求相互尊重，避免類似案件再次發生。

中國海警船強行攔查金門民間運補船，引起網友一片撻伐。記者蔡家蓁／翻攝
中國海警船強行攔查金門民間運補船，引起網友一片撻伐。記者蔡家蓁／翻攝
分享
金門臉書近日流傳一段，金門軍方外包的民間運補船，在金門外海無故遭中國海警船強行攔...
金門臉書近日流傳一段，金門軍方外包的民間運補船，在金門外海無故遭中國海警船強行攔查，民眾質疑簡直是「侵門踏戶」。記者蔡家蓁／翻攝
分享

金門海巡署

相關新聞

男被控竊盜蒙冤輕生身亡 監察院彈劾員警和檢察官

2018-06-08 14:06

藝人蔡頭法院外毆前員工 判拘役10日

2018-06-08 13:02

光電人才極缺 雲監開辦全國第一個光電培訓班

2018-06-08 18:19

通緝女冒妹名應徵會計 盜領旅行社140萬神隱

2018-06-08 18:17

「樹林之虎」栽了 傷人致死判８年

2018-06-08 17:45

邱毅爆料浩鼎案認錯人 法官：可以道歉

2018-06-08 13:28

涉掏空信福人壽 外商香港經理起訴

2018-06-08 13:01

仰德大道4死車禍 法官勸：生者要趕快走上新生活

2018-06-08 12:52

金門警協助偷渡還當上鎮長 收賄判11年定讞

2018-06-08 11:26

檢察首長選前大異動 邱太三：調查局長不在名單

2018-06-08 08:55

五片商提告 網紅谷阿莫涉侵權遭起訴

2018-06-08 01:49

網紅谷阿莫「改作」影片遭起訴

2018-06-08 00:31

縱火奪9命辯幻聽 法官判死刑

2018-06-08 00:31

假賣殼真套利？天宇董總疑涉內線交易

2018-06-08 00:19

雄三誤射案射控士認罪 二審改判1年9月

2018-06-07 23:35

同志健身房被臨檢186次 店長質疑警「是不是要錢」無罪

2018-06-07 20:40

分案不透明？ 最高法院公開作業：電腦亂數分配

2018-06-07 20:16

影／再半小時後就要搭飛機 她的計程車司機卻酒駕遭逮

2018-06-07 18:02

八田與一斷頭案二審宣判 水利會：歷史往前看

2018-06-07 17:22

鋸斷八田與一銅像頭 李承龍判刑5月定讞

2018-06-07 17:21

燒死6人二審也判死 他問律師：別人怎沒死刑？

2018-06-07 17:05

戲弄警員還罵死菜鳥 判刑3個月易科罰金18萬元

2018-06-07 16:55

余祥銓酒後打人案 同意登報道歉讓傷害案落幕

2018-06-07 16:20

怕影響生意藏匿通緝犯 摩鐵員工用罰款換緩起訴

2018-06-07 15:59

前大里市長林仲毅貪汙判12年定讞 啟動防逃機制

2018-06-07 15:52

夫曾這樣說...妻大膽偷吃在公廁、摩天輪「插旗」

2018-06-07 15:44

律師閱卷卻洩密 全國首例判緩刑

2018-06-07 15:09

影╱通緝犯遇萬安演習停靠路旁 鷹眼所長順手擒來

2018-06-07 14:57

「X分鐘看完XXX」影片涉侵權 網紅谷阿莫遭起訴

2018-06-07 13:31
看更多

熱門文章

母放任女兒全裸公園玩耍 挨批「家長有病嗎？」

2018-06-07 21:05

她想借錢哥哥只給24元還求省點花？ 下秒發現誤會啦！

2018-06-08 11:19

停車場驚見阿伯「上吊」 網友嚇壞：怎麼不回家做

2018-06-08 10:14

為了吃台鐵便當狂盧！列車長霸氣回：你去申訴吧

2018-06-07 19:43

新北三重警匪對峙 嫌犯投降押回警所偵訊

2018-06-07 22:47

又一樁！中華電信公務車撞電桿起火 1人成焦屍

2018-06-08 10:43

金門破獲詐騙集團逮23名嫌犯 運送嫌犯傷腦筋

2018-06-08 11:27

首例！萬安演習台中商人撞騎士 他驚「罰15萬？」

2018-06-08 09:13

屏東潮州群毆案陷腦死 黄建鈞今晨拔管

2018-06-08 07:26

他自爆吃荔枝特殊習慣 網友傻眼：這樣吃會被雷劈

2018-06-08 12:16

悚！中華電信卸貨出意外 工人遭纜線壓破肚死亡

2018-06-08 10:36

保母舉辦6小時吃到飽性愛派對 警方臨檢逮9男2女

2018-06-08 16:55

保三總隊刑事警察大隊今掛牌成立 典禮警花司儀超吸睛

2018-06-08 11:42

當應召女險遭男友刺死 她浴血哄對方入睡脫身

2018-06-08 12:59

助3名女大生引熱議 所長：她們確實花到沒錢住宿

2018-06-08 12:26

男被控竊盜蒙冤輕生身亡 監察院彈劾員警和檢察官

2018-06-08 14:06

三重警匪對峙昨夜才落幕 新莊又傳槍擊案1命危

2018-06-08 10:26

陸生認為兩岸應順其自然 但堅持「台灣不能稱國」

2018-06-08 16:23

同志健身房被臨檢186次 店長質疑警「是不是要錢」無罪

2018-06-07 20:40

三重警匪對峙 嫌犯朝警開槍後躲進公寓

2018-06-07 22:02

檢察首長選前大異動 邱太三：調查局長不在名單

2018-06-08 08:55

行車糾紛嗆1句「怎麼開車的？」 他被押走拘禁18小時

2018-06-07 20:38

邱毅爆料浩鼎案認錯人 法官：可以道歉

2018-06-08 13:28

中華電信員工駕車自撞燒死 妻女哭：叫他開車要小心

2018-06-08 12:11

網購30元凹免運費還狂要贈品 網友酸像在乞討

2018-06-07 19:54

學童搭採蚵車遊潮間帶 上坡倒退嚕側翻9人受傷

2018-06-08 15:24

男子用電鋸漏電被電死 兒子搶救也觸電

2018-06-07 22:54

酒駕爹失控 1歲兒沒坐安全椅喪命

2018-06-08 00:31

影／法官穿囚衣戴手銬腳鐐 為國民參審撩落去

2018-06-08 14:02

被刺傷的蔡姓護理師出院 醫院：她心理受創在家休養

2018-06-07 20:12

背叛醫師尪與醫界大佬產女 女醫辯「喝醉」賠250萬

2018-06-08 17:16

金門警協助偷渡還當上鎮長 收賄判11年定讞

2018-06-08 11:26

國立大學法研所僑生賣槍銷大陸 警方佈線成擒

2018-06-08 10:51

車禍撞爆安全氣囊 金屬片刺入駕駛左胸

2018-06-08 00:31

嘉市大同國小校外教學 鐵牛車翻車 8名學生輕傷

2018-06-08 13:56

影／父大義滅親 「兒子可能在吸毒」 警逮4嫌

2018-06-07 21:20

詐騙集團移動式機房曝光 利用U盾轉近千萬

2018-06-08 15:25

販毒20公克要關20年 亡命鴛鴦嘆：殺人犯才10多年...

2018-06-07 19:19

藝人蔡頭法院外毆前員工 判拘役10日

2018-06-08 13:02

仰德大道4死車禍 法官勸：生者要趕快走上新生活

2018-06-08 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top