中國海警強行攔查金門運補船 海巡：狀況早有掌握

2018-06-08 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



近日金門的臉書社團流傳一段軍方外包的民間運補船，在金門的北碇島往草嶼間，進行運補作業時，遭中國海警船強行攔查的視頻畫面，經網路擴散後，不少網友質疑關鍵時刻海巡竟「神隱」？對此，海巡金馬澎分署今天澄清，在案發時，他們早透過雷達與守望哨掌握，中國海警船在廣播瞭解船上人員身份後，隨即駛出禁限制水域，並未登檢。

據了解，此事是發生在5月30日中午左右，金門1艘名為內太空號自用小船，疑似在中線附近遭遇中國海警3598H「關心詢問」，相遇時間，僅有3-4分鐘，根據網路上所流傳的影片，遭遇中國海警船攔查，船上人員還向中國海警表示，「我們是運補的，替離島阿兵哥運補的」，在對方疑似看到船上還疑似有一位穿著迷彩裝的軍人，中國海警才要求查看「台灣証件」，最後並未登檢。

對此，許多網友在臉書留言表示，「下次運補要申請海龍蛙兵快艇護航」、「最近廈門辦海峽論壇，有國家領導人出席，海上陸上維安管制都會比較多」、「也有人質疑案情很不單純，會被海警鎖定，是否有更麻辣的內情」。

據相關單位透露，此事透過管道了解，由於端午將至，情資反映走私情形恐增加，中國海警才會增加巡邏密度和強度。