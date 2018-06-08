光電人才極缺 雲監開辦全國第一個光電培訓班

2018-06-08 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



響應綠能政策，雲林監獄全面裝設太陽能板，可為監獄所有房舍降溫5度以上，節約能源，同時鑑於國內光電維運人員極度匱乏，也和虎尾、中洲科大合作開辦國內第一個收容人光電維運技訓班，15名收容人結訓，即便在監仍可外出工作且有薪資保障，達到「光電維運、訓用合一」目標。

今天「太陽能光電設施落成啟用、維運技訓暨合作意向書簽署儀式」由雲林地檢署檢察長鄭銘謙、雲監典獄長林憲銘、力瑪光電科技總經理許俊吉及法務部矯正署、勞動力發展署等單位共同主持。

林憲銘說，雲監房舍的屋頂8260平方公尺全面裝設太陽能光電系統，總裝置量999.46KWP可年產131萬度電量供360戶的年用電，佔約雲林屋頂發電量的千分之一，幾乎是發電量最大的機關建築，不但產電，還能為收容人舍房降溫5度以上，紓解悶熱，省約能源。

「不但產電將來還靠自己人維修！」林憲銘說，鑑於目前國內光電維運技術人才極缺，也結合廠商技術，同步開辦太陽光電維運技能訓練班，延聘虎尾及中州科大光電師資，提供產官學合一的光電學習環境，獄方選了15名在1年內即將假釋或期滿出監且有基本學經歷的受刑人接受11周培訓。

未來第一批光電維運人員除了可維修監獄的太陽能系統，即便刑期未滿，仍出外出工作，林憲銘說，雲監將實施受刑人自主監外作業方案，就是讓收容人白天外出工作，晚上回監執行的自主監外作業，即便仍在服監也可外出上班。

同時與力瑪簽署合作同意書，由該公司成立「光電系統維運工作班」，結合中華民國光電發電系統商業同業公會，聘用結訓學員在監期間外出從事維運工作，待未來刑滿出獄，再將收容人求職資料傳送光電公會網站，讓各地同業廠商亦能優先聘僱。