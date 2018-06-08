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「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

通緝女冒妹名應徵會計 盜領旅行社140萬神隱

2018-06-08 18:17聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市三峽警分局5月中接獲轄區一間旅行社報案，擔任會計的朱姓女子突然離職，不知去向，公司清查發現遭盜領公款140萬元。警方追查出朱女冒用妹妹身分應徵旅行社會計，取得信任後，利用職務之便捲款潛逃，日前發現朱女躲在男友鶯歌區租屋處，警方上門逮人，友才知女友不僅涉案，還是逃亡長達10年的通緝犯，大歎「真心換絕情」。警方訊後依業務侵占罪嫌送辦，朱女已於5月底被苗栗地院裁定收押禁見。

警方指出，朱女（41歲）去年9月假冒妹妹的名義應徵，在三峽區一間旅行社擔任會計，取得公司信任後，負責與銀行接洽相關現金往來業務。不料，朱女5月中突然神隱沒按時上班，公司連繫不上，清查相關帳目，發現公款短少140萬元。

警方獲報進行追查，先發現朱女假冒妹妹名義成功應徵擔任旅行社會計，再查出朱女自民國97年即遭苗栗地院通緝，自97年迄今，先後遭苗栗、台中、桃園等地方法院發佈通緝，隱姓埋名逃亡至今已長達10年，其間多次以妹妹名義應徵超商門市、公司行政、會計出納、門市銷售等工作。

警方最後查出朱女躲在男友鶯歌區租屋處，警方上門抓人時，其男友才恍然大悟，不知同居多年的枕邊人，竟是逃亡10年的通緝犯。警方訊後先將朱女移送新北地檢署偵辦，再押送至苗栗地院歸案，警方表示，朱女已於5月底為苗栗地院裁定收押禁見。

旅行社會計朱姓女子今年5月中涉嫌捲款140萬元後神隱，新北市三峽警方追查多日順利...
旅行社會計朱姓女子今年5月中涉嫌捲款140萬元後神隱，新北市三峽警方追查多日順利逮人，清查發現朱女不僅涉嫌盜領公款，還是已逃亡長達10年的通緝犯。記者王長鼎／翻攝
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旅行社通緝

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