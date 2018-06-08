五片商提告 網紅谷阿莫涉侵權遭起訴

2018-06-08 01:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北報導



網路紅人谷阿莫利用重製影片講解電影爆紅，但五家片商卻認為其行為已侵權而提告，台北地檢署昨（7）日依違反著作權法起訴。谷阿莫對此表示，將持續爭取二次創作、詼諧仿作的發展空間；經濟部智慧財產局則表示，著作權法已明訂是否為「合理使用」的判斷基準，也有許多前例可循。

谷阿莫透過重製影片講解電影，以獨特風格獲不少網友青睞。不過，影音平台KKTV、電影公司「又水整合」、迪士尼、得利、車庫等五家公司，指控谷阿莫侵權共13部影視作品，憤而提告。北檢昨偵結，認為谷阿莫涉嫌改作、當中有商業利益，違反著作權法規定，將他起訴。

對此，谷阿莫發表聲明指出，在偵查過程中已向檢察官詳細說明影片創作的歷程及創意發想，也提出國外關於二次創作應屬合理使用之主張，對於遭北檢起訴「甚感訝異與遺憾」。

不過，經濟部智慧局著作權組組長毛浩吉表示，「合理使用」的二次創作樣態很多，法律不可能鉅細靡遺列舉，但著作權法第65條第二項，就有規定判斷基準。

毛浩吉指出，四項基準包括利用之目的及性質、著作之性質、所利用之質量及其在整個著作所占之比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響等。他舉例，像是新聞報導中引用畫面，或是司法機關基於調查之必要摘錄文章等，皆可具體說明其為公益性大於私利的「合理使用」，有許多前例可循。

不過就谷阿莫的例子來看，當事人如果無法說明是否具公益性，就針對未得授權之影片重製、改作，司法在裁量上，審酌著作權法概括條款，就會認定為非合理使用。