親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

縱火奪9命辯幻聽 法官判死刑

2018-06-08 00:31聯合報 記者陳俊智李奕昕／新北報導

新北市中和縱火九死命案，犯嫌李國輝（右）被新北地院認定罪無可逭，被依殺人罪判處死...
新北市中和縱火九死命案，犯嫌李國輝（右）被新北地院認定罪無可逭，被依殺人罪判處死刑。 圖／聯合報系資料照片
分享

緬甸華裔李國輝去年十一月在新北市中和區一處出租大樓縱火，釀成九死悲劇，被逮後供稱是腦中有聲音叫他這樣做，新北地院認定他縱火時心智與常人無異，昨依殺人罪判他死刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

五十歲的李國輝前年三月與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，去年五月和六月即曾縱火，分別被判刑四月和一年，去年十一月再犯，結果火勢猛烈造成出租公寓九人被活活燒死。

法院審理時，李國輝坦承犯行，後悔且願意接受死刑結果。辯護人以縱火行為是受幻覺幻聽影響，台大醫院鑑定結果未必可採，聲請再做鑑定，但合議庭評議無再鑑定的必要。

合議庭依台大醫院精神鑑定結果，認定李知道縱火可能導致財物及人命損傷，行為當下具有辨別是非能力；此外，李犯案後曾返回現場觀看，並跑到民宅偷衣物變裝逃逸，心思比一般人更縝密，不適用刑法對精神障礙或心智缺陷不罰或減輕其刑規定。

法院認為，李與九名死者並無恩怨，死者之一的胡進福見他居無定所，還好心提供房間同住，李不知感恩，縱火殘殺無辜，泯滅天良。犯後對死者家屬賠償也隻字未提，已符合兩公約「情節最重大之罪」，罪無可逭，有與社會永久隔離的必要。

死者家屬對於判決結果表示欣慰，但質疑出租公寓的房東和前房東違法隔間和堵住逃生梯也有過失。針對家屬疑慮，新北地檢署另案偵辦中。

北市信義警分局警員王志偉當時命喪火窟，有學弟把電腦桌面改放王的照片，每天上班彷彿都有學長陪伴。

縱火台大醫院房東死刑緬甸

相關新聞

網紅谷阿莫「改作」影片遭起訴

2018-06-08 00:31

五片商提告 網紅谷阿莫涉侵權遭起訴

2018-06-08 01:49

假賣殼真套利？天宇董總疑涉內線交易

2018-06-08 00:19

雄三誤射案射控士認罪 二審改判1年9月

2018-06-07 23:35

同志健身房被臨檢186次 店長質疑警「是不是要錢」無罪

2018-06-07 20:40

分案不透明？ 最高法院公開作業：電腦亂數分配

2018-06-07 20:16

影／再半小時後就要搭飛機 她的計程車司機卻酒駕遭逮

2018-06-07 18:02

八田與一斷頭案二審宣判 水利會：歷史往前看

2018-06-07 17:22

鋸斷八田與一銅像頭 李承龍判刑5月定讞

2018-06-07 17:21

燒死6人二審也判死 他問律師：別人怎沒死刑？

2018-06-07 17:05

戲弄警員還罵死菜鳥 判刑3個月易科罰金18萬元

2018-06-07 16:55

余祥銓酒後打人案 同意登報道歉讓傷害案落幕

2018-06-07 16:20

怕影響生意藏匿通緝犯 摩鐵員工用罰款換緩起訴

2018-06-07 15:59

前大里市長林仲毅貪汙判12年定讞 啟動防逃機制

2018-06-07 15:52

夫曾這樣說...妻大膽偷吃在公廁、摩天輪「插旗」

2018-06-07 15:44

律師閱卷卻洩密 全國首例判緩刑

2018-06-07 15:09

影╱通緝犯遇萬安演習停靠路旁 鷹眼所長順手擒來

2018-06-07 14:57

雄三誤射1死3傷 二審射控士官長認罪 少判3月

2018-06-07 14:41

餓死母兄二審仍判無期 法官：非全無教化可能

2018-06-07 14:23

無業男打死母仍判無期 高院：家人也有責

2018-06-07 14:17

「X分鐘看完XXX」影片涉侵權 網紅谷阿莫遭起訴

2018-06-07 13:31

職員痛毆男童下體瘀血 國安局回應：調離現職

2018-06-07 12:55

雄三飛彈誤射1死3傷 射控士過失最大認罪獲輕判1年9月

2018-06-07 12:15

張錫銘女兒說父是英雄 侯友宜：要尊重司法

2018-06-07 11:30

議場看電影挨轟垃圾怒告網友 林俊憲：已對道歉者撤告

2018-06-07 11:10

只是保養車竟撞死人！BMW車主不滿車商拿117萬元收購

2018-06-07 10:53

BOT、PPP哪個好？私人企業較有效率？

2018-06-07 09:55

法院國民黨開的？那些年司法的黑歷史

2018-06-07 09:41

雄三飛彈誤射1死3傷 二審射控士官長刑期少3月

2018-06-07 09:35

國安局人員水管痛打男童下體 妻欲頂罪被識破

2018-06-07 09:30

餓死母、兄還布置燒炭卸責 他二審仍判無期徒刑

2018-06-07 09:22

後母把前妻孩子養胖 3歲童認她不認生母

2018-06-06 23:34

秀倫敦政經學院證書、謊稱麻省理工畢業 女詐得高薪職

2018-06-06 22:10
看更多

熱門文章

只是保養車竟撞死人！BMW車主不滿車商拿117萬元收購

2018-06-07 10:53

獨／張錫銘女：我不能選父母 但會站在他這邊！

2018-06-07 08:24

母放任女兒全裸公園玩耍 挨批「家長有病嗎？」

2018-06-07 21:05

影／紅牌重機疑過彎越過雙黃線 撞對向砂石車當場不治

2018-06-07 17:04

台大女家人取遺物 分屍教練親人竟稱「自己是被害人」

2018-06-07 07:48

爭祖產殺弟後自殺 鄰居嘆：全家走得差不多了

2018-06-07 11:25

為了吃台鐵便當狂盧！列車長霸氣回：你去申訴吧

2018-06-07 19:43

男子跳月台遭自強號撞上 台鐵彰化站南下列車延誤

2018-06-07 18:36

新北三重警匪對峙 嫌犯投降押回警所偵訊

2018-06-07 22:47

點400元蘑菇醬牛排 驚見透明黏稠物上桌好害羞

2018-06-07 13:28

「X分鐘看完一部XX的電影」 谷阿莫挨告侵權遭起訴

2018-06-07 11:08

她半夜操作ATM逾20分 經典姿勢引網友好奇按讚

2018-06-07 11:10

戲弄警員還罵死菜鳥 判刑3個月易科罰金18萬元

2018-06-07 16:55

找殺手2槍擊斃大陸商人 法官批：逞獸慾心腸毒辣

2018-06-07 15:10

影／七旬嬤沒呼吸遇萬安演習 119線上教CPR急搶救

2018-06-07 14:36

陳亭妃姊妹助理之父自焚 今招魂兒子痛哭　 　　 　

2018-06-07 17:35

「X分鐘看完XXX」影片涉侵權 網紅谷阿莫遭起訴

2018-06-07 13:31

爭祖產拿菜刀砍死弟弟 哥哥疑畏罪服毒輕生

2018-06-07 09:43

燒死6人二審也判死 他問律師：別人怎沒死刑？

2018-06-07 17:05

安全氣囊爆開 零件碎片誤為「子彈」貫入胸

2018-06-07 15:51

神探App 警察新武器 焦屍「生前行為」手機一掃就知

2018-06-07 10:00

大湖酒駕車禍1死3傷 1歲男童來不及長大

2018-06-07 09:40

山區迷路報警求救 直升機來卻拒搭堅持走下山

2018-06-07 13:30

檢方查慶富少東落跑 警喊冤：不知這麼嚴重

2018-06-07 18:49

中和縱火案釀9死宣稱幻聽 兇嫌李國輝判處死刑

2018-06-07 11:07

淫人妻還偷拍裸照恐嚇 男被海扁一頓還被判刑

2018-06-07 13:32

鋸斷八田與一銅像頭 李承龍判刑5月定讞

2018-06-07 17:21

三重警匪對峙 嫌犯朝警開槍後躲進公寓

2018-06-07 22:02

南下與女網友同居 通緝男被捕徒叫紅顏泣淚

2018-06-07 16:16

寧穿破鞋買蛋糕為兒慶生 子貼心許願：爸爸換新鞋

2018-06-07 17:24

國安局人員水管痛打男童下體 妻欲頂罪被識破

2018-06-07 09:30

分屍教練父對家屬說「我也是受害人」 王薇君：想揍他

2018-06-07 18:17

余祥銓酒後打人案 同意登報道歉讓傷害案落幕

2018-06-07 16:20

畢業證書疑涉造假 宜蘭實驗高中被爆私刻關防章

2018-06-07 09:35

中和縱火9死案判死原因出爐 嫌犯：沒問題、沒關係

2018-06-07 12:34

影／垃圾車左轉疑視線有死角 照後鏡撞破婦人頭

2018-06-07 09:45

冰糖當K毒賣9萬 藥頭慘遭放血私刑

2018-06-07 17:06

張錫銘女兒說父是英雄 侯友宜：要尊重司法

2018-06-07 11:30

行車糾紛嗆1句「怎麼開車的？」 他被押走拘禁18小時

2018-06-07 20:38

影／餓死中風母兄稱「知錯了」 法官：有教化可能

2018-06-07 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top