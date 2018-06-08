縱火奪9命辯幻聽 法官判死刑

新北市中和縱火九死命案，犯嫌李國輝（右）被新北地院認定罪無可逭，被依殺人罪判處死刑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

緬甸華裔李國輝去年十一月在新北市中和區一處出租大樓縱火，釀成九死悲劇，被逮後供稱是腦中有聲音叫他這樣做，新北地院認定他縱火時心智與常人無異，昨依殺人罪判他死刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

五十歲的李國輝前年三月與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，去年五月和六月即曾縱火，分別被判刑四月和一年，去年十一月再犯，結果火勢猛烈造成出租公寓九人被活活燒死。

法院審理時，李國輝坦承犯行，後悔且願意接受死刑結果。辯護人以縱火行為是受幻覺幻聽影響，台大醫院鑑定結果未必可採，聲請再做鑑定，但合議庭評議無再鑑定的必要。

合議庭依台大醫院精神鑑定結果，認定李知道縱火可能導致財物及人命損傷，行為當下具有辨別是非能力；此外，李犯案後曾返回現場觀看，並跑到民宅偷衣物變裝逃逸，心思比一般人更縝密，不適用刑法對精神障礙或心智缺陷不罰或減輕其刑規定。

法院認為，李與九名死者並無恩怨，死者之一的胡進福見他居無定所，還好心提供房間同住，李不知感恩，縱火殘殺無辜，泯滅天良。犯後對死者家屬賠償也隻字未提，已符合兩公約「情節最重大之罪」，罪無可逭，有與社會永久隔離的必要。

死者家屬對於判決結果表示欣慰，但質疑出租公寓的房東和前房東違法隔間和堵住逃生梯也有過失。針對家屬疑慮，新北地檢署另案偵辦中。

北市信義警分局警員王志偉當時命喪火窟，有學弟把電腦桌面改放王的照片，每天上班彷彿都有學長陪伴。