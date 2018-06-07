分案不透明？ 最高法院公開作業：電腦亂數分配

2018-06-07 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



最高法院分案規則不透明？日前最高法院遭質疑一名女法官不滿分案不公，一直抽到複雜案件，上簽呈請調回台灣高等法院，最高法院今特別公開5月初成立、全國第一間法院的「分案室」釋疑，現場說明電腦亂數分配案件的作業。書記官長徐昌錦表示，這名女法官是因婆婆失智、負責照顧的公公也病壞了，想多點時間盡孝道，才請調；據了解，女法官也是以「盡孝」理由向高院表達回任之意。

徐昌錦以刑事案件為例，最高法院在收到上訴案件後，會先交給刑事科的編按股人員，依照收案的先後順序給予編號，之後把案卷送交審查股做初步程序審查。

審查股確認有無敘述上訴理由、上訴有沒有逾期、有沒有依規定在書狀簽名蓋章，若能補正，就通知當事人補正。若卷證齊全，再交由分案股處理。接著，分案股書記官會區分各案件類別，依程序將全部的案卷編分案號，並造冊給分案科長，不過案卷仍留在刑事專科櫃子裡。

分案科長在看不到卷證內容的情況下，將分案的號碼依照類別，由電腦亂數分配案件給全體法官。意即，分配案件時，案卷不在科長手中，科長是在「完全不知道案件內容」的情況下，由電腦亂數隨機分給所有法官。

徐昌錦表示，分案作業當日上午，最高法院內網會公告待分案件、件數、參與分案的法官、停減分條件等。抽籤時，先就專庭事件抽籤，再處理普通事件。在電腦分案完成後，將列出分案清單，公告在法官內網。分卷當日，分案科長依照清單將卷宗、法官簽收簿放入大帆布袋內，由工友送交承審法官。

今天下午最高法院公開的民事分案流程時，也說明當有相牽連的「追」、原承審法官辦的「指定分」字號案件，就必須給同一個法官；初到的法官則須「補」分案件。