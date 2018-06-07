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美商盼供電穩定 政院：今年不會有缺電問題

選擇安樂死 後來這麼多人後悔了

燒死6人二審也判死 他問律師：別人怎沒死刑？

2018-06-07 17:05聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子湯景華4年前在餐廳與翁姓男子爭吵，湯提告傷害，前年初打輸官司後潑汽油縱火、燒翁停放騎樓的機車，火勢延燒公寓，翁6名家人葬身火窟，一、二審都判他死刑，案件上訴第三審。因延押期將屆，高等法院今下午開訊問庭，湯仍表示「我是清白的，我沒有做」，法官諭知羈押與否由合議庭決議。湯在開庭前，舉幾個命案詢問律師「別的人怎麼不用死刑？」，並想知道自己可否交保。

湯景華(52歲)2014年帶雨傘進餐廳，老闆制止，雙方起爭執；翁姓顧客出面勸架，卻「公親變事主」。湯懷恨，2016年3月23日凌晨縱火洩憤，翁因當兵不在家而躲過一劫，但6親人卻被活活燒死。

新北地院判湯死刑，高院審理期間，湯景華聲稱遭警察「逼供」，但法官勘驗相關檔案，發現根本沒這回事，戳破他謊言。

4月13日高院進行辯論，翁的辯護律師搬出「最高法院」，稱湯景華所犯非兩公約所認定的「情節最嚴重」之罪，且有教化可能性，從最高院「連續撤銷多件死刑判決」來看，可見這部分的闡述，不應判死。律師主張，湯是對著機車墊點火，「不是直接燒屋」，不該判死刑。

但高院認為，湯行凶動機極度自私，應該受到嚴厲的譴責，如果是判無期或有期徒刑，不但不足還死者公道，更與主、客觀的惡性比例不符。基於實現刑罰權的分配正義，高院考量湯嚴重犯行的應報需要和維護社會秩序、確保民眾生命安全，「求其生而不可得」，仍處死刑。

高院今開延押訊問庭時，律師仍認為湯景華不是縱火燒建築物，指二審的判決有認定事實、適用法律上的錯誤。湯僅說「我是清白的，我沒有做」，其餘未再補充說明。

湯景華縱火燒死6條無辜人命，一、二審都被判處死刑，案件上訴最高法院。記者王宏舜／...
湯景華縱火燒死6條無辜人命，一、二審都被判處死刑，案件上訴最高法院。記者王宏舜／攝影
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死刑縱火警察

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