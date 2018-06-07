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戲弄警員還罵死菜鳥 判刑3個月易科罰金18萬元

2018-06-07 16:55聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

譚姓男子今年4月騎機車行經頭份市中正二路時，被林姓警員攔查，他戲弄林謊稱自己酒駕，林對他酒測，酒測值為零，他才說是3天前喝的酒，放行時他脫口說出「死菜鳥」，苗栗地方法院將他依侮辱公務員罪判刑3個月，如易科罰金以2千元折算1日，等於得罰18萬元。

檢方調查，譚姓男子4 月14日上午11時許騎機車行經中正二路時，因他膚色黝黑，林姓警員質疑他酒後騎車而予盤查，引起他不滿而企圖作弄對方，自稱騎車前曾飲酒，林姓警員因此對他酒測，酒測值為零，他達到作弄目的，才說最近一次飲酒是3天前。

林姓警員已知遭到戲弄，因譚並未違法，所以同意讓譚離開，未料譚罵出一句「死菜鳥」，檢方偵訊時譚強調「死菜鳥」是他的口頭禪，並非罵林姓警員，也沒指名道姓，但檢方勘驗林的密錄器，譚是在與林對談後口出「死菜鳥」，認定是針對林所說。

檢方認為，「菜鳥」是形容資淺人員的粗俗用語，有輕蔑的意思，而以言語侮辱，應視對話場合及對象，難以一概而論，絕非除髒話外，一概不構成侮辱，譚在「菜鳥」前加「死」加強語氣咒罵林姓警員，林依法盤查態度良好，反而譚態度輕蔑難認有理，所辯不足採信，認定譚涉侮辱公務員罪嫌，並聲請簡易判決。

法官審酌譚明知飲酒已過多時，仍自稱酒駕戲弄警員，酒測後以「死菜鳥」公然侮辱執法警員，無視法紀，且挑戰執法公權力，實不足取，犯後否認犯行、飾詞狡辯，考量犯罪的動機、目的及手段，將他判刑3個月，易科罰金以2千元折算1日。

譚姓男子戲弄執法警員還罵「死菜鳥」，被苗栗地方法院依侮辱公務員罪判刑3個月，易科...
譚姓男子戲弄執法警員還罵「死菜鳥」，被苗栗地方法院依侮辱公務員罪判刑3個月，易科罰金以2千元折算1日，等於得罰18萬元。圖／報系資料照
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公務員酒駕公然侮辱

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