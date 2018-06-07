親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳音寧挨批 吳晟心疼：看女兒被霸凌有哪個父親受得了

法院國民黨開的？那些年的司法黑歷史

「X分鐘看完XXX」影片涉侵權 網紅谷阿莫遭起訴

2018-06-07 13:31聯合報 記者張宏業╱即時報導

圖擷取自谷阿莫臉書粉絲團
圖擷取自谷阿莫臉書粉絲團
分享
網路名人谷阿莫被控「二次創作」的13部影片卻涉及侵權，片商指控他未取得授權擅自剪輯影片內容，包括知名的「屍速列車」，台北地檢署認定谷阿莫涉嫌改作且涉及商業利益，不在合理使用範圍，今天依違反著作權法將他起訴。

谷阿莫涉嫌侵權的影片包括知名的屍速列車、動物方城市，模仿遊戲、哆啦A夢、異星引力等。

谷阿莫2015年開始製作各國電影與影集影評，擷取電影、影集片段，配上個人對電影及影集的陳述說明及簡介，以「X分鐘看完XXX」等標題，放上YouTube及臉書供點閱，影評幾乎都有數10萬點閱人次。

【中央社／台北7日電】網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片爆紅，但有5家片商認為屍速列車等13部影片遭侵權，對他提告。北檢偵辦後，今天依違反著作權法將谷阿莫起訴。

針對這起著作權案，台北地檢署在去年4月25日就曾指出，保二警方日前報請智財專組檢察官指揮，4月19日已搜索谷阿莫的公司。

谷阿莫對於挨告一事自製影片，曾在臉書上回應，認為他的影片符合網路著作權合理使用原則，但最後仍應由法官判斷，在評論、解說、研究、教學或新聞報導等情況下，在合理的範圍內，可以不事先經著作權人之授權，而使用網路上已公開之他人著作內容。更強調自己「不會輕言退出和放棄二次創作權」的重要性。

不過提告的片商提出「逐幕分析表」作為證據，向檢察官證明谷阿莫侵權；北檢偵辦後，認為谷阿莫涉嫌改作、當中有商業利益，違反著作權法第92條規定「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」，今天將他起訴。

谷阿莫電影

相關新聞

雄三飛彈誤射1死3傷 射控長過失最大認罪獲輕判1年9月

2018-06-07 12:15

職員痛毆男童下體瘀血 國安局回應：調離現職

2018-06-07 12:55

張錫銘女兒說父是英雄 侯友宜：要尊重司法

2018-06-07 11:30

議場看電影挨轟垃圾怒告網友 林俊憲：已對道歉者撤告

2018-06-07 11:10

只是保養車竟撞死人！BMW車主不滿車商拿117萬元收購

2018-06-07 10:53

BOT、PPP哪個好？私人企業較有效率？

2018-06-07 09:55

法院國民黨開的？那些年司法的黑歷史

2018-06-07 09:41

雄三飛彈誤射1死3傷 二審射控士官長刑期少3月

2018-06-07 09:35

國安局人員水管痛打男童下體 妻欲頂罪被識破

2018-06-07 09:30

餓死母、兄還布置燒炭卸責 他二審仍判無期徒刑

2018-06-07 09:22

後母把前妻孩子養胖 3歲童認她不認生母

2018-06-06 23:34

秀倫敦政經學院證書、謊稱麻省理工畢業 女詐得高薪職

2018-06-06 22:10

掏空亞太固網判賠263億案 王令麟免賠2億發回更審

2018-06-06 19:11

機捷自救會控執法過當 警：處理無不妥當

2018-06-06 18:22

人頭公司4年詐貸破億 10多家銀行受害

2018-06-06 18:05

高速公路便道限速30里開單惹議 網友喊扯

2018-06-06 17:48

申請戶籍謄本驚見醫師老公領養男嬰 孩子的媽還是護士

2018-06-06 16:42

世大運鬧場…柯文哲罵王八蛋 網友未提告全案簽結

2018-06-06 15:17

毒販數落員警「業績差」 法官判販毒有罪、批警無罪

2018-06-06 14:47

警方逮毒販 見他小貓跑了還得幫忙抓

2018-06-06 14:27

指餿油案教授撈600萬 三立女主播改判無罪

2018-06-06 14:20

大罵童「你這個故障東西」 惡劣女教師判刑4月

2018-06-06 14:20

假房東真詐騙！桃園、新北至少15人受害 對話曝光

2018-06-06 12:57

代操外匯吸金 雲澤科技負責人遭起訴

2018-06-06 12:24

中信金弊案共犯李聲凱 北檢今起訴

2018-06-06 12:09

少校淪詐欺犯？真相是負債百萬急借錢

2018-06-06 11:59

假帳戶辦車貸再典當變現 竹聯幫戰堂又遭警搗破

2018-06-06 11:55

台大法律系畢業卻無律師資格 撰寫書狀被起訴

2018-06-06 11:18

柯文哲稱趙藤雄「頑固老人」 撤告獲不起訴

2018-06-06 11:14

指吞油教授撈600萬 三立女主播改判無罪

2018-06-06 10:26
看更多

熱門文章

獨／張錫銘女：我不能選父母 但會站在他這邊！

2018-06-07 08:24

只是保養車竟撞死人！BMW車主不滿車商拿117萬元收購

2018-06-07 10:53

油條被偷咬怒打幼童遭求償5000元 法院宣判無罪免賠

2018-06-06 16:32

疑鬧爭產兄大馬路持刀砍死弟 兒子帶父逃逸中

2018-06-06 15:55

昔槍擊要犯張錫銘女護父 「他是位超級英雄」

2018-06-06 20:16

男助理夜闖陳亭妃姐妹家 陳不提告助理父竟自焚

2018-06-06 17:34

陳亭妃妹妹助理之父親自焚 鄰居：他個性本來就剛烈

2018-06-06 17:36

台大女家人取遺物 分屍教練親人竟稱「自己是被害人」

2018-06-07 07:48

凶嫌開槍誤殺陸戰士兵遭羈押 全案竟是一連串錯誤造成

2018-06-06 22:27

後母把前妻孩子養胖 3歲童認她不認生母

2018-06-06 23:34

轎車失控撞騎樓2輛小貨車 1歲男童死亡

2018-06-07 00:31

學長心肌梗塞過世 警員申訴不想死、拒絕加班

2018-06-06 20:56

買水煎包要更多辣醬遭拒 他激動辱罵店家

2018-06-06 21:30

用牽繩帶女兒出門被問「是小狗嗎？」 網友力挺媽媽

2018-06-06 22:51

爭祖產殺弟後自殺 鄰居嘆：全家走得差不多了

2018-06-07 11:25

助理夜踹立委門 老爸勸阻不成氣得自焚

2018-06-07 00:01

「全家夢想實現」這樣鼓勵孩子存錢 20個月冷媒桶存20萬

2018-06-06 14:07

家長埋怨老師不認真對待孩子 公開對話內容卻被酸「恐龍家長」

2018-06-06 21:17

男助理司機夜闖踹門 陳亭妃：絕對和感情無關

2018-06-06 19:14

「X分鐘看完一部XX的電影」 谷阿莫挨告侵權遭起訴

2018-06-07 11:08

影／成大商圈鐵皮屋住宅中午火警 九旬老翁及時逃生

2018-06-06 14:35

哥哥持刀砍死弟弟 疑因祖產土地利益積怨數十年

2018-06-06 17:41

掏空亞太固網判賠263億案 王令麟免賠2億發回更審

2018-06-06 19:11

爭產30年 錦鯉聞人20刀殺死弟

2018-06-07 00:07

又傳兇殺！士林區溪山驚傳哥疑因爭產殺弟

2018-06-06 15:44

申請戶籍謄本驚見醫師老公領養男嬰 孩子的媽還是護士

2018-06-06 16:42

高速公路便道限速30里開單惹議 網友喊扯

2018-06-06 17:48

爭祖產拿菜刀砍死弟弟 哥哥疑畏罪服毒輕生

2018-06-07 09:43

選民服務竟性侵 議員助理還想6千紅包封口

2018-06-06 20:31

台毒梟逃亡8年爽住菲律賓 娶菲妻還開旅行社撈錢

2018-06-06 16:34

扯！房東多次趁她不在偷偷潛入 還硬拗要證據才能賠償

2018-06-06 17:34

影／夜闖陳亭妃住處騷擾 司機父磕頭疑求兒子別鬧

2018-06-06 19:59

男肉身擋公車、大媽吵著要下車 網友：車裡車外都好鬧

2018-06-06 15:04

社工遭打斷牙 教唆者遭爆性侵姪女還偷吃弟媳

2018-06-06 17:47

神探App 警察新武器 焦屍「生前行為」手機一掃就知

2018-06-07 10:00

列車變電盤走火急靠金崙站 乘客：比萬安演習還逼真

2018-06-06 15:00

她半夜操作ATM逾20分 經典姿勢引網友好奇按讚

2018-06-07 11:10

中和縱火案釀9死宣稱幻聽 兇嫌李國輝判處死刑

2018-06-07 11:07

大湖酒駕車禍1死3傷 1歲男童來不及長大

2018-06-07 09:40

台東金崙站前莒光號冒火 民眾驚呼：比萬安演習逼真

2018-06-06 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top