「X分鐘看完XXX」影片涉侵權 網紅谷阿莫遭起訴

2018-06-07 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



圖擷取自谷阿莫臉書粉絲團 分享 facebook 網路名人谷阿莫被控「二次創作」的13部影片卻涉及侵權，片商指控他未取得授權擅自剪輯影片內容，包括知名的「屍速列車」，台北地檢署認定谷阿莫涉嫌改作且涉及商業利益，不在合理使用範圍，今天依違反著作權法將他起訴。

谷阿莫涉嫌侵權的影片包括知名的屍速列車、動物方城市，模仿遊戲、哆啦A夢、異星引力等。

谷阿莫2015年開始製作各國電影與影集影評，擷取電影、影集片段，配上個人對電影及影集的陳述說明及簡介，以「X分鐘看完XXX」等標題，放上YouTube及臉書供點閱，影評幾乎都有數10萬點閱人次。

【中央社／台北7日電】網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片爆紅，但有5家片商認為屍速列車等13部影片遭侵權，對他提告。北檢偵辦後，今天依違反著作權法將谷阿莫起訴。

針對這起著作權案，台北地檢署在去年4月25日就曾指出，保二警方日前報請智財專組檢察官指揮，4月19日已搜索谷阿莫的公司。

谷阿莫對於挨告一事自製影片，曾在臉書上回應，認為他的影片符合網路著作權合理使用原則，但最後仍應由法官判斷，在評論、解說、研究、教學或新聞報導等情況下，在合理的範圍內，可以不事先經著作權人之授權，而使用網路上已公開之他人著作內容。更強調自己「不會輕言退出和放棄二次創作權」的重要性。

不過提告的片商提出「逐幕分析表」作為證據，向檢察官證明谷阿莫侵權；北檢偵辦後，認為谷阿莫涉嫌改作、當中有商業利益，違反著作權法第92條規定「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」，今天將他起訴。