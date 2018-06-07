BOT、PPP哪個好？私人企業較有效率？

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2018-06-07 09:55聯合新聞網 鳴人堂

在未能完全消除大眾對「合夥出包，全民買單」的疑慮前，政府和民間倡議者應停止繼續販...
在未能完全消除大眾對「合夥出包，全民買單」的疑慮前，政府和民間倡議者應停止繼續販賣PPP好棒棒的粉紅泡泡。 圖／路透社
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