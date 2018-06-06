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秀倫敦政經學院證書、謊稱麻省理工畢業 女詐得高薪職

2018-06-06 22:10聯合報 記者袁志豪╱即時報導

徐姓女子購買倫敦政經學院畢業證書，再在履歷表填寫同時擁有美國麻省理工學院學位，曾擔任多間公司高級主管，她前往人力資源公司應徵，對方信以為真她的學經歷相當優秀，談妥以252萬元的年薪聘請她擔任人力主管；結果徐女聲稱外祖父過世請喪假，卻出國旅遊還拍照打卡，公司調查後發現她的學經歷都是造假，氣得提告。徐女認罪，賠償公司60萬元，新北地檢署今天給予緩起訴處分。

緩起訴指出，30多歲的徐姓女子去年3月在國外網站購買偽造的倫敦政經學院畢業證書，應徵台北市一間人力資源公司時，在履歷表填寫畢業於美國麻省理工學院、倫敦政經學院，曾於多間公司擔任高階主管，學經歷優秀；由於她出示假的倫敦政經學院畢業證書，公司信以為真，以年薪252萬元聘用，徐女於去年6月報到上班。

徐女上班才一個月，就向公司聲稱外祖父過世，請了19天喪假；結果公司發現徐女在請假期間，竟出國旅遊還大方在臉書打卡，調查後得知徐女外祖父早已過世，進而查出她的畢業證書也是假的，去年8月9日將徐女資遣，雙方還因勞資糾紛打官司。

人力資源公司認為，去年6月至8月9日共支付徐女薪資36萬餘元，加上有薪喪假7萬餘元，徐女共詐領公司43萬餘元。地檢署開庭時，徐女認罪，表示自己鬼迷心竅做錯了，願意賠償公司損失，希望公司能再給她一個機會。

因雙方已60萬元達成和解，公司同意給予徐女緩起訴處分，檢方處分緩起訴，但徐女另須支付國庫5萬元。

倫敦政經學院。圖／翻攝自倫敦政經學院臉書粉絲專頁
倫敦政經學院。圖／翻攝自倫敦政經學院臉書粉絲專頁
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倫敦履歷表

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