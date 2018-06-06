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創投教父第二次非常上訴 再遭駁回

2018-06-06 17:00聯合報 記者王宏舜╱即時報導

普訊創投集團實際負責人柯文昌涉犯內線交易罪，判刑9年，併科罰金1億元，前檢察總長顏大和提非常上訴，最高法院1月11日認為無理由，駁回非常上訴。顏認為院方沒有調取花旗銀行的電子郵件、查明理由，3月4日再次提非常上訴，最高院今天二度駁回。

號稱「台灣創投教父」的普訊創投公司董事長柯文昌，12年前得知綠點公司將被NOKIA供應商捷普公司併購的利多消息，搶先低價買進綠點股票，等消息公布再拋售，獲利4.7億多元，遭判刑；柯文昌去年已入監服刑。

美商捷普公司2006年9月11日，提出將以2006年8月24日綠點公司股票收盤價，即每股79.7元為基準，溢價率18%至38%的價格，收購綠點公司股票的「無拘束力意向書」，經綠點公司負責人於同年9月12日下午1點14分簽署後，回傳捷普。等到綠點公司11月22日舉行記者會宣布捷普與綠點合併案，在公開資訊觀測站公布重大消息。

最高法院認為柯文昌是普訊創投集團實際經營人，普訊由何正卿代表行使綠點公司法人董事職務，2人為普訊集團的不法利益，在重大消息明確(2006年9月12日下午1時14分)後，公開(2006年11月22日)前，由柯指示普訊集團買進綠點股票，獲取4億7千多萬不法利益。

柯文昌被判刑後，宏碁集團創辦人施振榮、台達電子創辦人鄭崇華、國泰金董事長蔡宏圖與和碩董事長童子賢4人曾聯袂召開記者會，發表聲明強調「法院判決以『簽訂無拘束力意向書』時點作為重大消息明確的時點，是不符合跨國併購實務的錯誤認定」，4人以「不知紅線在哪裡？」來表達產業界與財經界對「法律不清，入人於罪」的恐慌。

顏大和2016年10月3日第一次提非常上訴，認為綠點公司和美商捷普公司雙方簽署「無拘束力意向書」時，尚未經實地查核，契約未成立，最高法院判決卻認定已屬重大消息，違反經驗法則，與其他案件判決不符。

不過最高院認為，重大消息是以消息對投資人買賣股票的影響程度而定，衡量發生機率及對投資人的影響做綜合判斷，採取「多元時點，日期在前」的認定方式，而本案「無拘束力意向書」內容，已就併購價格及架構具達成共識，重大消息已算明確，最高檢的非常上訴無理由。

針對最高檢第二次非常上訴，最高院認為原確定判決在認定重大消息成立的時點，為雙方簽訂意向書之時，已詳述憑以認定的依據和理由，屬事實審法院認定事實職權的適法行使，不能指為違法。柯未聲請向花旗公司調取電子郵件，也沒說明郵件內容如何對他有利，法院沒應於審判期日調查的證據而未予調查的情形。

最高法院表示，非常上訴無理由，再次駁回。顏大和5月8日已退休。

顏大和公司法檢察總長

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