世大運鬧場 柯P罵王八蛋 網友未提告全案簽結

2018-06-06 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



去年9月台北世大運開幕遭反年改團體鬧場，台北市長柯文哲事後不滿罵他們「王八蛋」，事後又在臉書與網友開戰，引來48萬網友按讚。柯文哲隔日上電視專訪，談及此事又罵反年改「瘋子、神經病」。柯文哲因此遭其他網友告發涉妨害名譽罪。台北地檢署認定，妨害名譽屬告訴乃論，挨柯罵的楊姓女網友未提告，其他網友告訴不合法，今將全案簽結。

世大運受反年改陳抗影響，讓選手一度不敢進場，柯文哲開記者會時痛罵反年改團體搞破壞「王八蛋」，之後有網友在他臉書留言，問他誰是王八蛋，柯P親回「你和那些反年改團體」，引來48萬網友按讚，大讚柯有GUTS。

柯文哲9月4日上節目接受專訪，他認為都已經開放意見表達區，反年改還是要來破壞選手進場，這已經超過他的界線，「你這是要讓台灣難看，你這個瘋子、神經病」，事後他坦承這是他的缺點，常常忍不住就開罵，之後會改進。被問是否會後悔，柯P表示都說了後悔也沒用，並否認這是政治精算。

事後，有網友告發柯文哲涉妨害名譽，檢方調查確認告發網友並非於臉書上留言的楊姓女子，且直到6個月告訴期滿楊女未提告。檢方認為，柯文哲是針對楊女留言，但當事人沒提告，妨害名譽罪屬告訴乃論，其他網友告訴不合法。

此外，柯文哲也反罵反年改團體是王八蛋，檢方認為「反年改團體」僅空泛指述，並未「指名道姓」，認定沒必要傳喚柯文哲到庭，今將全案簽結。