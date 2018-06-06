少校淪詐欺犯？真相是負債百萬急借錢

2018-06-06 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



郭姓空軍少校因積欠2銀行共上百萬元，聽信一名自稱銀行代辦公司的「陳姓專員」來電稱可協助申貸，不疑有他便交出4個戶頭存摺、金融卡帳密，不料警方查獲遭詐騙集團使用，郭一審被依幫助詐欺取財罪判3月，上訴後高雄高分院認為，郭確實亟需資金才信以為真，逆轉改判無罪確定。

檢方起訴指出，郭姓少校（41歲）2016年6月將其名下台銀、土銀、一銀、台新的存摺及金融卡連同密碼，寄給身分不詳的「王宏仁」、「黃紹惟」，後來警方偵辦詐騙案件，發現8名受害者將錢匯入郭的戶頭，循線查獲，將郭依詐欺共犯送辦。

郭姓少校辯稱，他在外積欠債務，前年接到「富邦銀行代辦公司」陳姓專員來電，誆騙可協助辦理借貸，要備妥名下銀行帳戶4份，其中2份作收入證明、2份是銀行往來紀錄，如此證明還款能力無虞，他為解除個人信用危機、整合負債便答應借200萬元，因亟需借款沒思考太多就交出帳戶。

郭開庭時淚訴自己是基層單位軍官，上級有行政處分，他今年全部的工作績效都白費，「我的人格損失最嚴重」，如果被判刑或易科罰金，前途從此就沒有了。

屏東地院一審認為，政府宣導詐騙多年，且郭姓少校也曾借款，知道正常程序僅須提供存摺影本，認定他有幫助詐欺取財的「不確定故意」，判3月、易科罰金9萬元。