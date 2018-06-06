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假帳戶辦車貸再典當變現 竹聯幫戰堂又遭警搗破

2018-06-06 11:55聯合報 記者江孟謙╱即時報導

「竹聯幫戰堂」金姓老大（36歲）近年在永和保安路經營刺青店，去年多次遭人尋仇開槍、砸店，今年2月遭警方查緝後歇業，永和警日前又接獲線報，金男製作人頭帳戶，提供黃姓男子（40歲），黃男再以假帳戶與知名汽車公司貸款部阮姓主任（23歲）合作，超貸汽車貸款，貸款後再將車輛販賣給當舖變現，不法所得約200萬元，警方訊後以組織犯罪、偽造文書詐欺罪嫌送辦。

永和警今年2月時搗破金男經營的刺青店，查獲改造槍械1把、子彈28顆等證物外，更在現場查扣40餘本金融存摺 ，警方發現，這些存簿內頁金流資料疑遭變造，經過濾金流及往來對象後，鎖定戰堂分子另有高人指點，利用電腦檔案、印表機及網路設備等犯案工具，偽造人頭存簿內之金流資料製造高收入職業、高月收入假象。

警方發現，金男提供帳戶給黃姓中古車行業者，再與融資公司阮姓主任結合，利用車輛買賣漏洞，用虛偽車輛交易及收入金流等資料，以超出車輛市價向融資公司申請貸款，除平分貸款後再將車輛販賣給當舖變現，以此詐欺、偽造文書之方式獲取不法利益近200萬元。

警方表示，經蒐證後鎖定主要嫌犯動向後，昨天下午前往雙北、桃園等處逮捕黃及其下幫眾共5人、充當貸款的人頭3名，同時查扣高級車2輛、變造存摺49本、提款卡、自然人憑證等證物。

永和警表示，這次能順利搗破該犯罪集團，主要仰賴專案小組成員細心鍥而不括的精神，從之前查扣的贓證物中，查覺有異，持續向上溯源、向下刨根，才能瓦解該不法組織，也避免不法分子以各種詐騙手法破壞國內金融秩序。

警方逮捕黃姓主嫌及旗下幫眾5人。記者江孟謙／翻攝
警方逮捕黃姓主嫌及旗下幫眾5人。記者江孟謙／翻攝
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警方查扣變造存摺49本、提款卡、自然人憑證等證物。記者江孟謙／翻攝
警方查扣變造存摺49本、提款卡、自然人憑證等證物。記者江孟謙／翻攝
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偽造文書詐欺刺青

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