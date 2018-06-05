親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
慶富陳偉志潛逃
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誇張！菜鳥警違法上銬還私縱 還在派出所勒索20萬

前親民黨立委馮定國辭世 得年67歲

慶富少東被通緝30年 須跑路到76歲

2018-06-05 18:58聯合報 記者林伯驊╱即時報導

慶富公司副董事長陳偉志疑似潛逃案，高雄地院沒收他去年偵查時500萬元的保證金，今天發布通緝，由於陳偉志涉犯銀行法、公司法、洗錢防制法等，其中銀行法詐欺取財罪嫌、所獲利益超過1億元，可處3年以上、10年以下徒刑，通緝追訴權時效長達30年，屆時解除，今年46歲的他將已經76歲。

高雄地院昨天召開慶富案首次準備程序庭後，臨時加開羈押庭，慶富董座陳慶男及妻子陳盧昭霞皆表示不清楚兒子去向，院方認定慶富在大陸有多項投資、財力豐厚，加上案發前陳慶男出境頻繁，當庭收押並命令陳慶男須加保一億元，昨晚陳慶男被移往看守所，直到今天，家屬仍未籌出錢。

陳偉志等待通緝令失去追訴權時，將已經76歲。圖／報系資料照
陳偉志等待通緝令失去追訴權時，將已經76歲。圖／報系資料照
分享
慶富副董事長陳偉志（左）被發布通緝的追訴權時效長達30年。圖／報系資料照
慶富副董事長陳偉志（左）被發布通緝的追訴權時效長達30年。圖／報系資料照
分享

慶富案陳慶男通緝

相關新聞

慶富少東人間蒸發？國民黨團質疑政府威信破產

2018-06-05 18:14

慶富陳偉志落跑 國民黨團：蔡政府不給交代信用將破產

2018-06-05 18:14

警方疏失或縱放慶富少東？ 檢方要查3疑點

2018-06-05 13:56

陳偉志「坐桶子」偷渡？ 海巡：大咖費用數百萬跑不掉

2018-06-05 12:23

慶富詐貸案銀行團慘賠 提告討131億

2018-06-05 00:39

慶富案一筆爛帳… 陳慶男翻供 否認詐貸

2018-06-05 00:31

陳偉志失聯17天才驚覺 左營分局3主管記過

2018-06-05 00:27

慶富副董陳偉志潛逃 老爸陳慶男加保收押

2018-06-05 00:24

慶富董娘帶藥現身沒1億元 陳慶男收押睡看守所

2018-06-04 21:38

獵雷艦案開庭 陳慶男加保1億否則羈押

2018-06-04 19:03

陳偉志派出所未報到 左營警分局三名主管遭嚴懲

2018-06-04 16:49

慶富陳偉志失蹤17天警方沒發現 法院通緝怒查疏失

2018-06-04 14:38
看更多

熱門文章

「小燈泡」父親明確表態：判凶手死刑！

2018-06-05 13:19

因兩公約精障不用判死？ 檢：總統批准遭聯合國退件！

2018-06-05 16:07

縫合後傷口竟掉出石頭 醫院稱：X光片只檢查骨折

2018-06-05 13:17

中研院博士遭詐光5千萬資產 檢：一定要給詐欺犯教訓

2018-06-04 23:18

「以為女性當總統會有母性」 館長言論惹議

2018-06-05 09:38

誇張！菜鳥警違法上銬還私縱 還在派出所勒索20萬

2018-06-05 17:04

奧客拿精油空瓶要退錢還殺價 櫃姐怒嗆「大聲就會贏嗎？」

2018-06-05 10:24

影／台南金紙鋪深夜起火 救出4人

2018-06-05 01:25

台南深夜頻跳電引大火？台電：網友想太多了

2018-06-05 09:40

影／台南暗夜大火 警消疏困16人、9人送醫

2018-06-05 03:54

陳偉志失聯17天才驚覺 左營分局3主管記過

2018-06-05 00:27

法國妹加好友 他大秀「台式英文」狂聊30分鐘

2018-06-05 11:56

檢警振奮「一定要給他們教訓」

2018-06-05 00:08

慶富董娘帶藥現身沒1億元 陳慶男收押睡看守所

2018-06-04 21:38

陳偉志「坐桶子」偷渡？ 海巡：大咖費用數百萬跑不掉

2018-06-05 12:23

「辛苦勞工比健康老人更需要」 網友推不讓座運動

2018-06-05 11:22

24小時內逮人仍被酸 屏縣警方大力掃蕩青少年聚眾場所

2018-06-05 15:38

慶富副董陳偉志潛逃 老爸陳慶男加保收押

2018-06-05 00:24

吃西藥傷身？ 殺小燈泡凶手一家人都無病識感！

2018-06-05 16:40

阿娘喂！砂石車飛來磚塊擊中後車擋風玻璃

2018-06-05 13:12

打小孩很紓壓？台南網紅父母發體罰影片被網友罵翻

2018-06-05 13:02

影／一中鳥蛋阿嬤濕著頭哭訴 派出所成了她的依靠

2018-06-05 12:12

5秒鐘偷一個皮夾 遇到員警GG了

2018-06-05 12:34

油罐車國道火燒車 中油致歉

2018-06-04 20:29

同事下班約公園親密 垃圾筒衛生紙團洩姦情

2018-06-05 14:39

指華航血汗工廠挨告 空服員刑民官司皆獲勝

2018-06-05 12:27

被殺牙醫公祭 女兒淚崩：會繼承父親的仁慈和厚道

2018-06-05 16:13

4台嫌涉印尼運毒案 檢方將求處死刑

2018-06-05 14:09

警方疏失或縱放慶富少東？ 檢方要查3疑點

2018-06-05 13:56

大陸配偶不能應徵學校廚工？法官：就業歧視

2018-06-05 13:09

重判詐欺犯9年強制工作3年 檢方直呼痛快！

2018-06-04 22:43

AIT新館前男子暴斃 疑清晨運動猝死

2018-06-05 11:14

遭性侵陰影埋藏10年 女大生陷憂鬱崩潰自殺

2018-06-05 13:54

法院外撞死妻子及律師 洪當興判賠2792萬元 　　

2018-06-05 12:31

雲林第二監獄辦街頭藝人徵選 34人能文能武好精采

2018-06-05 13:38

海陸退役人員40人綁黑絲帶 悼念枉死現役士兵何勝文

2018-06-05 17:46

新北警打擊犯罪 結合霹靂小組夜間掃蕩臨檢

2018-06-05 01:28

慶富詐貸案銀行團慘賠 提告討131億

2018-06-05 00:39

影／「南寮」常被誤認 遊客半夜受困山區

2018-06-05 08:45

判最重詐欺案 幫詐團洗錢判9年

2018-06-05 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top