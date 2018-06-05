金融八法修正 國寶朱國榮炒股無法宣告沒收

2018-06-05 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國寶集團總裁朱國榮於2011至2013年間用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，遭台北地檢署起訴。台北地院今依證交法高買證券罪判朱應執行15年，可上訴。犯罪所得共6億3648萬1490元原該宣告沒收，但1月初金融八法修正後，法院無法確定朱等人應對被害人賠償金額多寡等原因，不能依證交法新修正規定宣告沒收。

法院指出，今年1月修正的《證券交易法》第171條第7項規定，犯罪行為人之犯罪所得，除「應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人」外，方得沒收。

合議庭參酌本條立法歷程，認定立法者顯然有意將「應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人」部分，從應沒收的犯罪所得範圍中排除，而本案目前經「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」對朱國榮等人提起損害賠償的附帶民事訴訟，尚未審結，另裁定移送民事庭審理。

朱等人對被害人應負損害賠償金額無法確定，也無法確認應從犯罪所得中排除的損害賠償金額有多少，連帶無法認定應沒收的犯罪所得為多少，因此本案不能諭知沒收。

判決指出，朱國榮於2011年12月1日至2012年2月29日，利用親友與國寶集團員工所提供的13名人頭開立的31個證券帳戶，以大量連續相對成交及連續高價買進等方式，將龍邦股價成功自10.25上漲至至13.85元。

朱國榮等人在第一期間，已實現犯罪所得為948萬1608 元，未實現擬制犯罪所得為5256萬6542元，合計犯罪所得為6204萬8150元。

朱在2012年11月23日到2013年1月11日，鎖定龍邦股票進行第二波炒作，以17個人頭帳戶相對成交、連續高買，將龍邦股價自每股19.1元炒作至上漲至34元。朱國榮還指示國寶投資長洪秀惠、財務長連乾良，運用國寶人壽保戶資金及投資額度，在股價高點大量承接龍邦股票，藉此出脫個人持股。

朱國榮等人在第二期間，已實現犯罪所得為2869萬9601元，未實現擬制犯罪所得為5億4573萬3739元，合計犯罪所得為5億7443萬3340 元。