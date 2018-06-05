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夯曲「癡情玫瑰花」爆抄襲 Under Lover提告再度敗訴

2018-06-05 18:56聯合報 記者林孟潔╱即時報導

藝人「Under Lover」和玖壹壹合作的歌曲「癡情玫瑰花」爆紅，但團員楊琳（本名賴以琳）認為唱片公司「東聲唱片傳播」擅自改編，製成「癡情玫瑰花2.0」華語版，還發行專輯，依違反著作權法提告。檢方去年處分不起訴，被高檢署發回續查，士林地檢署則認為，唱片公司負責人沒有主觀犯意，再度處分不起訴。

楊琳向檢方指出，他2015年前和東聲公司負責人徐嘉良簽訂唱片和演藝事業合約，講好他和團員胡睿兒可得40%報酬，音樂授權範圍僅限兩人的翻唱著作，但徐卻擅自改編「癡情玫瑰花」，錄製成「癡情玫瑰花2.0」華語版，去年三月發行「R－賀LA！」專輯，認為徐和東聲公司違反著作權法，向法院提告。

徐訊時否認犯行，辯稱他和楊琳簽訂的合約，就首度發行的音樂取得專屬授權，「癡情玫瑰花」之前從未發行，是楊琳和胡睿兒組團後才發行，故他享有歌曲的著作財產權。他說，2016年底將歌曲另行填詞，「癡情玫瑰花2.0」華語版的歌曲一樣，未涉及改作。

檢方調查，徐主觀認為合約授權仍在期限內，可以引用歌曲，加上調閱雙方合約、「R－賀LA！」專輯內頁影本，難以認定徐有侵害著作權犯意，去年處分不起訴。但高檢署認為，有必要將歌曲送請相關單位鑑定，將此案發回續查。

士林地檢署再度調查，楊琳雖陳報歌曲開頭和結尾降key，副歌也更改新的樂器，但檢方難認有改作原曲，且即便送鑑定結果認定有改作編曲，但徐已沒有主觀犯意，是否涉及改作原曲仍有疑義，再度處分不起訴。

Uneder Lover。圖翻攝自臉書
Uneder Lover。圖翻攝自臉書
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