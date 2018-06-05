遠航空服員印傳單通報消防安檢未過挨告 獲不起訴

2018-06-05 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



遠東航空去年5月爆出違法解雇17名空服員後，10月再傳出發簡訊解雇兩名空服員，僅因將高雄外站宿舍消防安檢未通過公文複印本，放進公司員工抽屜內。遠航也因此提告其中一名身為工會理事長的詹文婷涉侵占公司64張A4紙張。台北地檢署調查後，認為詹女是影印公事，且無證據證明她把紙帶出公司，無不法所有之意圖，今不起訴。

去年10月11日傍晚，遠東航空公司突發簡訊解雇遠航工會理事長詹文婷及遠航空服員呂亞莉，指兩名空服員在辦公室張貼和散布「未經公司許可之文件」，破壞公司管理權之行使，經人評會處以解雇處分，即日生效。

兩名空服員隔日赴勞動部陳情，表示自己僅是在公司公布欄張貼「遠航高雄外站宿舍消防安檢未通過」之公文，竟遭公司違法解雇，其中詹文婷更是被二度解雇，工會痛批遠航罔顧勞安、打壓工會，要求勞動部盡速裁罰，協助其復職。

事後，遠航指控詹文婷涉侵占公司64張A4紙張，要影印文件應自行赴便利商店，而非使用公物。詹女辯稱，高雄外站宿舍消防安檢未通過之事，攸關員工生命安全，她是欲將重大訊息告知員工，才使用影印機複印公文，再把紙張放在公司空服員的抽屜內。

台北地檢署調查後，認為詹女是影印的內容為公事，且無證據證明她把紙帶出公司，無不法所有之意圖，今不起訴。