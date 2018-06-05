澳底火燒船 船長暗夜驚魂

相關新聞
三醫師詐領健保費 「深感後悔」獲緩起訴2018-06-05 15:36
薰了鄰居20年 養豬場亂排遭起訴2018-06-05 15:11
涉炒龍邦股票 國寶總裁朱國榮判刑15年2018-06-05 14:40
酒駕慣犯拒入監遭通緝 酒後騎車又落網2018-06-05 13:45
W飯店女客抽搐 密醫打「排毒針」判9月定讞2018-06-05 12:42
法院外撞死妻子及律師 洪當興判賠2792萬元2018-06-05 12:31
指華航血汗工廠挨告 空服員刑民官司皆獲勝2018-06-05 12:27
男子自撞怪罪路燈壞索國賠判敗訴 法官：一盞燈沒影響2018-06-05 12:05
通姦被妻活逮允賠錢卻耍賴 夫：她乘我無經驗2018-06-05 11:38
真敢！恐嚇警察局100萬 他被判8月徒刑2018-06-05 10:19
國寶集團總裁朱國榮龍邦炒股案 遭判15年2018-06-05 09:35
易科罰金沒在怕…第5次酒駕 法官判入獄2018-06-05 00:15
檢警振奮「一定要給他們教訓」2018-06-05 00:08
判最重詐欺案 幫詐團洗錢判9年2018-06-05 00:05
中研院博士遭詐光5千萬資產 檢：一定要給詐欺犯教訓2018-06-04 23:18
重判詐欺犯9年強制工作3年 檢方直呼痛快！2018-06-04 22:43
累犯男子性侵少年 法院重判13年徒刑2018-06-04 20:37
刮中彩券不求人 竟剪貼詐領近萬元2018-06-04 17:10
「凶嫌疑有精神疾病」 衛福部：媒體誤用害疾病汙名化2018-06-04 15:54
撞死行人揹債300萬 重機騎士：好希望離開的是我2018-06-04 15:18
路燈螺栓太長戳瞎眼！他反映後有改善 提國賠卻敗訴2018-06-04 14:46
別因社會事件汙名化 「思覺失調症」沒你想的可怕2018-06-04 14:14
洩漏嫌犯有精神疾病？警反駁：不會透露個資2018-06-04 14:14
學者向檢調喊話：部分刑案細節不適合公開2018-06-04 14:14
他強吻美女卻辯想認識她 法官：可光明正大攀談2018-06-04 14:08
又遭爆花公款綁樁 北檢擴大調查吳音寧2018-06-04 14:05
訂「秋葉原妄想物語」未出貨？ 遊戲片商提告求償敗訴2018-06-04 13:54
以為電動自行車不會抓 男子第4度酒駕遇到同一警2018-06-04 13:42
一偷8年竊3萬多度電 13萬電費得吐還台電2018-06-04 12:55
洩露傷人者有精神疾病？ 警署：不會洩露當事人個資2018-06-04 11:54
學者向警檢調喊話：部分刑事案件細節不適合提供給媒體2018-06-04 11:04
吳音寧遭爆花公款幫綠營綁樁？ 北檢將擴大調查2018-06-04 10:10
熱門文章
「小燈泡」父親明確表態：判凶手死刑！2018-06-05 13:19
陳偉志派出所未報到 左營警分局三名主管遭嚴懲2018-06-04 16:49
女童亂小便遭爸媽毆打致死 母出庭稱：希望她學會控制2018-06-04 16:22
中研院博士遭詐光5千萬資產 檢：一定要給詐欺犯教訓2018-06-04 23:18
「以為女性當總統會有母性」 館長言論惹議2018-06-05 09:38
奧客拿精油空瓶要退錢還殺價 櫃姐怒嗆「大聲就會贏嗎？」2018-06-05 10:24
影／台南金紙鋪深夜起火 救出4人2018-06-05 01:25
影／台南暗夜大火 警消疏困16人、9人送醫2018-06-05 03:54
木器工廠大火 隔壁集集鎮長家被燻黑一大片2018-06-04 18:48
縫合後傷口竟掉出石頭 醫院稱：X光片只檢查骨折2018-06-05 13:17
台南深夜頻跳電引大火？台電：網友想太多了2018-06-05 09:40
陳偉志失聯17天才驚覺 左營分局3主管記過2018-06-05 00:27
慶富董娘帶藥現身沒1億元 陳慶男收押睡看守所2018-06-04 21:38
檢警振奮「一定要給他們教訓」2018-06-05 00:08
法國妹加好友 他大秀「台式英文」狂聊30分鐘2018-06-05 11:56
「辛苦勞工比健康老人更需要」 網友推不讓座運動2018-06-05 11:22
陳偉志「坐桶子」偷渡？ 海巡：大咖費用數百萬跑不掉2018-06-05 12:23
慶富副董陳偉志潛逃 老爸陳慶男加保收押2018-06-05 00:24
5秒鐘偷一個皮夾 遇到員警GG了2018-06-05 12:34
油罐車國道火燒車 中油致歉2018-06-04 20:29
影／一中鳥蛋阿嬤濕著頭哭訴 派出所成了她的依靠2018-06-05 12:12
重判詐欺犯9年強制工作3年 檢方直呼痛快！2018-06-04 22:43
AIT新館前男子暴斃 疑清晨運動猝死2018-06-05 11:14
打小孩很紓壓？台南網紅父母發體罰影片被網友罵翻2018-06-05 13:02
大陸配偶不能應徵學校廚工？法官：就業歧視2018-06-05 13:09
雲林監獄辦街頭藝人徵選 34人能文能武好精采2018-06-05 13:38
判最重詐欺案 幫詐團洗錢判9年2018-06-05 00:05
影／「南寮」常被誤認 遊客半夜受困山區2018-06-05 08:45
阿娘喂！砂石車飛來磚塊擊中後車擋風玻璃2018-06-05 13:12
警方疏失或縱放慶富少東？ 檢方要查3疑點2018-06-05 13:56
新北警打擊犯罪 結合霹靂小組夜間掃蕩臨檢2018-06-05 01:28
指華航血汗工廠挨告 空服員刑民官司皆獲勝2018-06-05 12:27
通緝犯遇警謊報哥哥身分 沒想到哥哥也是通緝犯2018-06-04 17:04
慶富詐貸案銀行團慘賠 提告討131億2018-06-05 00:39
遭性侵陰影埋藏10年 女大生陷憂鬱崩潰自殺2018-06-05 13:54
法院外撞死妻子及律師 洪當興判賠2792萬元2018-06-05 12:31
海陸上兵誤殺案 6嫌收押2018-06-05 00:18
國寶集團總裁朱國榮龍邦炒股案 遭判15年2018-06-05 09:35
海陸士兵何勝文枉死 母親臉書透露要隨他去2018-06-04 21:37
參加協勤萬安演習 義警出車禍重傷2018-06-04 17:07
留言