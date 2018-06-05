澳底火燒船 船長暗夜驚魂

2018-06-05 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



澳底籍「吉豐」號漁船(CT2)，昨晚疑似機艙起火，整艘船陷入火海，澳底海巡隊接獲貢寮區漁會通報協請該隊救援。

海巡署艦隊分署獲報後，立即調派澳底海巡隊3561艇及蘇澳海巡隊10023艇火速趕往救援，22時30分3561艇於三貂角東南約3浬處發現事故漁船，立即將落海船員救上船艇並開始滅火。

後續滅火作業由10023艇執行，3561艇先行將受傷船員送返澳底港，近24時許返抵澳底漁港後，船長及船員由家屬就近送往澳底醫療中心就醫。

澳底海巡隊呼籲漁民朋友，出海作業時應檢查船艇相關機械，以確保航行安全。