酒駕慣犯拒入監遭通緝 酒後騎車又落網

2018-06-05 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市1名40歲陳姓男子已有4次酒駕被捕記錄，且判刑5個月拒絕入監遭到通緝，日前又在八里區喝酒騎機車載人，終於被警察攔到，酒測值高達每公升0.48毫克，偵訊後依公共危險罪嫌移送法辦，通緝部分解送歸案。

蘆洲警分局八里分駐所警員謝嘉豪當時在八里區商港三路口，攔下騎機車載女性友人違規紅燈右轉的陳男，發現他身上有濃厚酒味，明顯酒後駕車。他起先不願透露姓名，連身分證號碼也無法背出。

但警方在他的包包內找到身分證，經查發現陳嫌曾在桃園、新北地區4次酒駕被逮，最後1次被判處5個月有期徒刑，但是未向法院報到遭發布通緝。當場實施酒測，呼氣酒精值超標。

陳男曾經4次酒駕被捕，且判刑5個月拒絕入監遭到通緝，又在八里區喝酒騎機車載人被警察攔到。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook