雲林監獄辦街頭藝人徵選 34人能文能武好精采

2018-06-05 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣政府今天在雲林監獄、雲林第二監獄舉辦第三屆街頭藝人徵選，34名院生報名參加，醒獅、布袋戲、長笛、小提琴、書法、篆刻等各種精湛才藝讓評審忍不住叫好。

台上熱鬧的醒獅演出，讓台下評審看得目不暇給，雲林縣長李進勇、法務部矯正署長黃俊棠、雲林監獄典獄長林憲銘及雲林第二監獄典獄長吳承鴻皆到場欣賞精采表演。

獅尾配合步伐賣力搖動，動感演出很精采，緊接著上台的布袋戲，逗趣口白和生動的操偶也獲得掌聲頻頻，負責指導他們的許姓志工多年前因案入獄，在獄中以布袋戲演出取得街頭藝人證照，他出獄後成立掌中劇團，並到獄中輔導院生學習布袋戲。

許姓志工說，他29歲因毒品案入獄，服刑期間對布袋戲產生興趣，獄中沒有誘惑，讓他更能專心學習，5年前第一屆街頭藝人到獄中徵選，他因而獲得街頭藝人表演證，出獄後成立掌中劇團，現在每月大約有一、二十場演出，也常受邀表演，收入穩定。

找到自己的志趣，讓他人生轉了方向走回正軌，以志工身分重回監獄，輔導院生學習掌中戲，希望以自己的例子，輔導他們走向正軌。

前任檢察官也在考照之列，現場表演書法，他表示，家中兄弟姊妹個個寫了一手好字，只有他不會，入獄後，每天花費2個小時寫字，藉此沉澱自己。

李進勇說，院生展現包羅萬象的表演藝術，足見雲林監獄、雲林第二監辦理藝術治療的苦心，希望透過「藝動心靈」的力量，讓院生可取得街頭藝人資格，以利出監謀生，獲得社會大眾支持、廣開更生契機。

雲林縣政府今天在雲林監獄、雲林第二監獄舉辦第三屆街頭藝人徵選，各種精湛才藝演出讓評審忍不住叫好。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

雲林縣政府今天在雲林監獄、雲林第二監獄舉辦第三屆街頭藝人徵選，各種精湛才藝演出讓評審忍不住叫好。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook